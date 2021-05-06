只擦防曬乳還不夠！全面防範紫外線3大關鍵　夏天也能不曬黑

▲想維持肌膚好狀態，做好防曬是首要關鍵。（圖／翻攝IG@midoricoo）

記者張毓容／綜合報導

炎熱的夏季即將到來，陽光也越來越強烈，想要安穩度過夏日，維持透亮肌膚不曬黑不長斑，只擦防曬乳還不夠。其實抵禦紫外線侵襲共有3大關鍵，快來把這3招都學好，真正做好防曬。

1.盡量避開陽光最強的時間段

在太陽最炙熱的夏季裡，應盡量避免在早上10點至下午2點這段時間出門，因這時是紫外線輻射最強的時間。而在出門前半小時應先擦上防曬，出門後也要根據自身流汗、活動狀況補擦防曬，尤其在戶外時，最好2小時就補一次防曬產品。

2.依膚質和活動型態挑選防曬品



在挑選防曬產品時，除了根據自身膚況是乾肌、油肌或是敏感肌來挑選適合的防曬成分外，也要注意根據當日活動性質來挑選防曬產品的質地與係數。如果大部分時間是在室內工作、日常活動，防曬係數不用一定要很高，可以質地清爽舒適的防曬為主，但若是長時間在戶外或有下水活動時，就要使用防水抗汗效果好，且防曬係數夠高的防曬品。

3.物理防曬不能少



夏季陽光酷熱，就算出門前有擦防曬，有時陽光一強，出油流汗後又不方便補防曬時，能遮擋陽光的防曬小物就是不可或缺好夥伴。除了隨身帶著陽傘、遮陽的帽子等防曬小物，現在更有不少能幫助遮擋紫外線的防曬外套，還帶有涼感降溫功能，都能幫助更完善地抵禦紫外線侵襲。

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