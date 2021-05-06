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只擦防曬乳還不夠！全面防範紫外線3大關鍵　夏天也能不曬黑

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▲▼夏季不曬黑3秘訣。（圖／翻攝IG）

▲想維持肌膚好狀態，做好防曬是首要關鍵。（圖／翻攝IG@midoricoo）

記者張毓容／綜合報導　

炎熱的夏季即將到來，陽光也越來越強烈，想要安穩度過夏日，維持透亮肌膚不曬黑不長斑，只擦防曬乳還不夠。其實抵禦紫外線侵襲共有3大關鍵，快來把這3招都學好，真正做好防曬。

1.盡量避開陽光最強的時間段

在太陽最炙熱的夏季裡，應盡量避免在早上10點至下午2點這段時間出門，因這時是紫外線輻射最強的時間。而在出門前半小時應先擦上防曬，出門後也要根據自身流汗、活動狀況補擦防曬，尤其在戶外時，最好2小時就補一次防曬產品。

2.依膚質和活動型態挑選防曬品

在挑選防曬產品時，除了根據自身膚況是乾肌、油肌或是敏感肌來挑選適合的防曬成分外，也要注意根據當日活動性質來挑選防曬產品的質地與係數。如果大部分時間是在室內工作、日常活動，防曬係數不用一定要很高，可以質地清爽舒適的防曬為主，但若是長時間在戶外或有下水活動時，就要使用防水抗汗效果好，且防曬係數夠高的防曬品。

3.物理防曬不能少

夏季陽光酷熱，就算出門前有擦防曬，有時陽光一強，出油流汗後又不方便補防曬時，能遮擋陽光的防曬小物就是不可或缺好夥伴。除了隨身帶著陽傘、遮陽的帽子等防曬小物，現在更有不少能幫助遮擋紫外線的防曬外套，還帶有涼感降溫功能，都能幫助更完善地抵禦紫外線侵襲。

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▲▲▼夏季不曬黑3秘訣。（圖／記者張毓容攝）

▲Kanebo DEW淨潤白UV防護美容液，SPF50/PA++++，40g，NT$1,250。

DEW今年全新推出以玻尿酸打底的防曬乳，將美白概念放入防曬產品中，保護肌膚遠離紫外線傷害，同時提供滿滿水潤和明亮透明感，抑制黑色素生成，一瓶就能完成精華液、防曬加妝前打底。

▲▼夏季不曬黑3秘訣。（圖／品牌提供）

▲RMK UV防護乳（透光勻色型），SPF35/PA+++，60g，NT$1,300。

RMK高人氣的經典防護乳今年推出全新「透光勻色型」，含有珊瑚色澤和稜鏡銀色珠光，能自然柔和修飾暗沉與膚色不均，提升整體的明亮度，為肌膚增添自然血色感與光滑感，更加提升妝容完美度。

▲▼夏季不曬黑3秘訣。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 物理性水光瑩潤防曬素顏乳，SPF50，30ml，NT$2,580。

採用物理性防曬，質地清爽透氣不阻塞，不易致痘，其中添加超級抗氧成分薑黃，搭配蓮葉、綠茶、當歸等修護成分，舒緩滋潤不刺激，配合提亮因子讓肌膚更顯亮澤透白。

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關鍵字：

保養, 護膚, 防曬, 防曬乳, 曬黑, 曬傷, 紫外線, 秘訣, 關鍵, 斑點, 亮白

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