浪琴潛水錶內外升級　不到6萬入手雙色時髦款

▲浪琴表今年起以經典與運動錶款為兩大主軸。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）今發布2021年新品，重新規劃商品線，將原本多達1500款精簡為800多款腕錶，分為經典與運動兩大主軸，且色彩選擇更多元，並廣泛運用獨家的L888.5矽游絲自動上鍊機芯，帶有復古味道的Legend Diver復刻傳奇潛水錶與熱賣的HydroConquest深海征服者系列均採用此款機芯，外型與內在兼具。

▲浪琴Legend Diver漸層藍色面盤復刻傳奇潛水腕錶，78,200元。（圖／浪琴表提供，以下同）

▲浪琴HydroConquest深海征服者系列灰色陶瓷圈不鏽鋼玫瑰金PVD腕錶，58,800元。



潛水錶是各家著墨重點，浪琴表除了為其搭載精準機芯，也於外在下功夫，2007年首度推出的Legend Diver復刻傳奇潛水錶，今年以漸層藍色或棕色面盤兩款新色回歸，最特別的是藍面盤搭配類似帆布質地Cordura材質效果皮革錶帶，增添雅痞味道；熱賣的深海征服者系列也推新色，為綠、黑、藍色錶款提供不鏽鋼搭黃金PVD雙色版本，而灰、黑與藍色錶則有不鏽鋼搭玫瑰金PVD的款式。

▲浪琴Silver Arrow復刻銀箭腕錶，65,700元。



運動主題之外，浪琴表從古董時計發想的經典設計也吸引目光，包括復刻自1950年代向著名跑車廠致敬的Silver Arrow（銀箭）腕錶、取材自1930年代飛行錶的Avigation BigEye復刻大眼計時腕錶等。而歷久彌新的嘉嵐與多情系列，則提供新尺寸、新色滿足更多錶迷。

▲浪琴La Grande Classique de Longines 嘉嵐系列珍珠母貝面盤點鑽時標白色皮革錶帶腕錶47,700元。



同屬Swatch集團的MIDO（美度表），今年以復刻、運動、機芯工藝三大重點，話題之作是重新演繹1960年代經典錶的Ocean Star Tribute海洋之星系列復刻腕錶，不鏽鋼錶殼搭配卡其綠單向旋轉鋁圈，錶圈、刻度及指針上皆採用Super-LumiNova®白色夜光塗層處理，每項小細節都不馬虎，站穩中價位潛水機械錶市場。

▲金秀賢佩戴Ocean Star Tribute海洋之星復刻腕錶，28,800元。（圖／MIDO提供，以下同）

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