雙手拎滿購物袋最Happy！　Tiffany推俏皮LINE貼圖免費下載

▲Tiffany台灣LINE官方帳號推出16款限定貼圖尊寵品牌好友。（圖／Tiffany提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌想打入人們的日常，除了推出更容易穿搭的款式，同時還推出有趣的社群互動吸引年輕客層。Tiffany & Co.宣布台灣LINE官方帳號正式上線，藉此專屬平台讓品牌愛好者即時收到最新情報，並提供個人化活動預約服務，首波推出16款動態貼圖，讓人人都化身為Tiffany Girl，以結合品牌經典元素的俏皮圖案向朋友發送訊息，代表「Happy」（快樂）的貼圖當然是拎著滿手的Tiffany購物袋了！

▲Tiffany台灣LINE官方帳號正式上線。

即日起至6月3日前，只要加入Tiffany台灣LINE官方帳號，即可免費下載限定動態貼圖，16個圖案除了時髦的Tiffany Girl，還有一隻俏皮小黑貓相伴，結合Tiffany Blue Box、Tiffany Setting鑽戒等元素，創造充滿紐約風格的貼圖；完成綁定成為品牌摯友，還可另獲得一款以經典小藍盒為靈感設計的限定手機桌布。

▲模特兒戴卡地亞CLASH DE CARTIER XL超大型款系列單邊玫瑰金耳環303,000元，戒指276,000元，手環800,000元。（圖／卡地亞提供，以下同）



卡地亞（Cartier）則在珠寶設計上饒富趣味，看似尖銳鋒利的珠寶但卻觸感細緻的CLASH DE CARTIER系列，新添XL超大型款單邊耳環、手環與項鍊，另一新款為軟鍊設計，飾釘（picot）與方形巴黎飾釘等元素流暢交織成手鍊成項鍊，完美貼合肌膚。

▲模特兒戴卡地亞CLASH DE CARTIER SUPPLE軟鍊系列項鍊555,000元，手鍊249,000元。



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