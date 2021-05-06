多吃蔬果竟能飄香！超簡單「3招」讓香水氣味更持久

▲3個方法能使香水氣味持久，趕快記下來。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

夏季腳步即將接近，有時上下班的通勤車廂都瀰漫著汗水味，更凸顯香水的重要性，除了挑選一支適合自己的香氣，如何讓香氣延續更是重點，想當個自帶香味的女生，以下3個用香秘訣必須筆記。

#多吃蔬果

很多人都不知道，吃進口中的東西，也會影響你的氣味，如果想要體味清新宜人，飲食習慣必須留意，否則會影響香水在肌膚上的發揮度。研究顯示多吃水果蔬菜，能幫助維持體香，更能延長香水在肌膚上的留香時間。反之，若總是吃太多刺激性食物，像是洋蔥、大蒜等雖有益身體健康，但是氣味會停留在身體2天之久，必須得要留意。

#肌膚保濕做足

想要增加留香度，最簡單的方式就是讓身體肌膚有足夠的水分，像是洗澡後立刻塗抹保濕乳液，甚至是多喝水都有很大的幫助。當肌膚保濕力夠，有助於香味變得持久，當身體肌膚乾燥，香水較容易消散。

#善用疊香技巧

不少香水品牌都推崇疊香技巧，建議使用與香水同款的香氛乳液打底，接著再噴上香水能拉長持香度。除此之外，外國專家建議可選擇Iso E Super香水來打底，不但不會影響香水原有的氣味，反會讓香氣更持久。這個偏溫暖木質的香調有「香水界費洛蒙」之稱，淡淡的雪松香大家都很愛，它能將香水氣味讓肌膚慢慢被彰顯出來。

►無限回購！寶雅2021「防曬銷售排行榜」揭曉，跟著買不踩雷

►氣墊粉餅、藍芽耳機傻傻分不清！蘭芝聯手三星推出絕美氣墊禮盒