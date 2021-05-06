fb ig video ETtoday search mobile

多吃蔬果竟能飄香！超簡單「3招」讓香水氣味更持久

>

▲▼香水留香方式（圖/Unsplash）

▲3個方法能使香水氣味持久，趕快記下來。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

夏季腳步即將接近，有時上下班的通勤車廂都瀰漫著汗水味，更凸顯香水的重要性，除了挑選一支適合自己的香氣，如何讓香氣延續更是重點，想當個自帶香味的女生，以下3個用香秘訣必須筆記。

▲▼留香方式。（圖／Unsplash）

#多吃蔬果

很多人都不知道，吃進口中的東西，也會影響你的氣味，如果想要體味清新宜人，飲食習慣必須留意，否則會影響香水在肌膚上的發揮度。研究顯示多吃水果蔬菜，能幫助維持體香，更能延長香水在肌膚上的留香時間。反之，若總是吃太多刺激性食物，像是洋蔥、大蒜等雖有益身體健康，但是氣味會停留在身體2天之久，必須得要留意。

▲▼留香方式。（圖／Unsplash）

#肌膚保濕做足

想要增加留香度，最簡單的方式就是讓身體肌膚有足夠的水分，像是洗澡後立刻塗抹保濕乳液，甚至是多喝水都有很大的幫助。當肌膚保濕力夠，有助於香味變得持久，當身體肌膚乾燥，香水較容易消散。

▲▼留香方式。（圖／Unsplash）

#善用疊香技巧

不少香水品牌都推崇疊香技巧，建議使用與香水同款的香氛乳液打底，接著再噴上香水能拉長持香度。除此之外，外國專家建議可選擇Iso E Super香水來打底，不但不會影響香水原有的氣味，反會讓香氣更持久。這個偏溫暖木質的香調有「香水界費洛蒙」之稱，淡淡的雪松香大家都很愛，它能將香水氣味讓肌膚慢慢被彰顯出來。

►無限回購！寶雅2021「防曬銷售排行榜」揭曉，跟著買不踩雷

►氣墊粉餅、藍芽耳機傻傻分不清！蘭芝聯手三星推出絕美氣墊禮盒

關鍵字：

香水, 留香, 技巧, 夏日

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

「袋裝吐司側背包」網喊好想要！附果醬小娃娃掛上去有夠可愛

「袋裝吐司側背包」網喊好想要！附果醬小娃娃掛上去有夠可愛

買，都買！壓力一來就與荷包過不去的星座TOP3　射手狂請客就是徵兆

買，都買！壓力一來就與荷包過不去的星座TOP3　射手狂請客就是徵兆

星巴克推出「迷霧粉」冰桶、「寶寶藍」音響露營燈　堪稱最美露營用具！

星巴克推出「迷霧粉」冰桶、「寶寶藍」音響露營燈　堪稱最美露營用具！

IKEA鯊鯊包「緊急停售」吃不到了！　網友傻眼 又一間小CK能逛！誠品信義店此時開幕　獨賣款「皺皺包」曾之喬搶背 《名模生死鬥》22歲烏克蘭冠軍愛上台灣！　決心長住勤學中文 《文森佐》15個寫實戳心黑道金句：「最殘酷的煉獄是…我已經開始想念她了」 開架銷售第一名的眉筆是它！百元價格就可以輕鬆入手的高CP值 星巴克5月買一送一加碼兩天！5款咖啡揪朋友只要半價　還有商品85折 「黃皮膚」是後天造成的！破壞白皙美肌的5大原因　愛吃甜點要小心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面