2021春夏「口碑面膜」盤點！肌研熱賣百萬片，網讚：用過就回不去

▲快速有感的面膜是許多人的必備保養好物。（圖／翻攝IG@yoonara_moodu）

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

面膜是許多人保養時必備的美肌好夥伴，不僅能為肌膚快速保濕補水，也能在重要日子幫助穩定肌膚，急救暗沉、乾荒粗糙等狀況。近來有不少品牌都推出了全新面膜，保濕、美白、緊緻舒緩全都有，快來看看這一波新面膜中有哪些大獲網友好評推薦，甚至已經被美妝控列入囤貨清單。

THREE

以日本溫泉為靈感打造的平衡SPA面膜，選用有機棉做為面膜紙質，天然由來成分99%，集結溫泉水及山白竹純露、蘋果果實純露和植物萃取精華，可深層潤澤肌膚，舒緩軟化因乾燥導致的僵硬角質層，並有著前導精華般作用，可提升後續保養品吸收滲透，打造水潤豐盈及透明感的肌膚。

▲THREE 平衡SPA面膜，16ml*6片，NT$2,400。

肌研



肌研光透潤系列面膜自上市以來就好評不斷，熱賣突破200萬片，是許多網友不斷回購的「囤貨面膜」，更被大讚「用過就回不去！」今年5月推出2款全新白金修護面膜，添加白金微粒能深入肌底，大幅提高滲透力和吸收力，並採用頂級Bemliese®冰羽靈面膜布，不僅薄透服貼更有著舒適敷感。

▲肌研 光透潤白金修護保濕面膜，6片裝，NT$399。



保濕款「光透潤白金修護保濕面膜」嚴選水解礦物玻尿酸、玻尿酸微囊球、保水玻尿酸、高效玻尿酸等4種不同大小分子玻尿酸，能舒緩肌膚乾燥粗糙，為肌膚補水鎖水、長效保濕。

▲肌研 光透潤白金修護美白面膜，6片裝，NT$399。



美白款「光透潤白金修護美白面膜」則添加專櫃級雙重美白精華成分傳明酸和PMS淨白因子，能有效抑制黑色素，改善肌膚蠟黃暗沉、斑點瑕疵、膚色不均等肌膚困擾，搭配3重玻尿酸，美白同時為肌膚注入水分，讓肌膚更淨透。



ORBIS



ORBIS針對輪廓鬆弛、下垂等問題特別推出彈力小顏V面膜，以山桑子葉精華輔以促進循環與排出水分的楊桃葉精華與橙皮苷，及能強化緊緻飽滿度的月桃葉精華、膠原蛋白，面膜紙更運用獨家V小顏剪裁能緊貼於下巴輪廓線，墻滑向上拉提效果。

▲ORBIS 彈力小顏V面膜，30ml*6，NT$1,200。

東森自然美

γ-PGA超效保濕爆水氣墊面膜添加植物性膠原蛋白γ-PGA，突破傳統玻尿酸10倍保水力，可提高皮膚天然保濕因子，搭配海洋純淨礦物質及植物萃取，同時舒緩、柔嫩肌膚，更採用加入硅藻泥的立體蜂巢面膜布，服貼性高，讓傳導力更加乘。

▲東森自然美 γ-PGA超效保濕爆水氣墊面膜，20ml*6片，NT$1,500。

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