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5月限定美妝太燒！雅詩蘭黛「氣球禮盒」只送不賣　內藏小棕精萃、無敵霜

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▲YSL今年再度為「520」推出限定禮盒。

記者張毓容／綜合報導　圖／記者張毓容攝、品牌提供

5月是充滿愛的月份，不只有母親節，還有浪漫又甜蜜的「520」，不少美妝品牌都貼心推出各種澎湃禮盒或華麗限定包裝，人人都能找到完美禮物獻給媽媽或女友！像是雅詩蘭黛推出超美「MY LOVE氣球禮盒」只送不賣，更內含價值近4千元的明星組合；而YSL則是以狂賣的情挑誘光水唇膏推出3款不同搭配的限定「LOVE禮盒」；另外Kiehl’s和蘭蔻也都有出超澎湃的限定禮盒。

雅詩蘭黛

先前才以「5/1棕心好友日」掀起排隊搶購潮的雅詩蘭黛，在母親節前夕特別加碼推出超美的限量MY LOVE氣球禮盒，凡於活動期間於限定櫃點消費滿額就能直接獲得。

超時髦的巨型氣球上有著「LOVE」字樣，直接幫你表達滿滿謝意與情意，且氣球另一端更繫著超澎湃的粉紅LOVE小禮盒，裡面放著包含了小棕精萃、無敵霜、粉持久粉底等各種明星商品的「年輕無敵修護持妝組」，超實用貼心又有高顏值，拿來送媽媽或另一半都超有誠意。

▲▼雅詩蘭黛氣球禮盒＋5月限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼雅詩蘭黛氣球禮盒＋5月限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

 ▲雅詩蘭黛於母親節前夕推出高顏值「MY LOVE氣球禮盒」，限時限量送出。

雅詩蘭黛特別於5/7～5/8推出「粉紅泡泡MY LOVE愛無限氣球禮盒」，於全台7個限定櫃點消費滿NT$5,200即可免費獲得。

而「粉紅泡泡MY LOVE愛無限氣球禮盒」中更有著總價值NT$3,620的「年輕無敵修護持妝組」，內含1瓶蘊含15倍小棕瓶濃縮保濕精華的特潤超導賦活精華5ml、年輕肌密無敵霜15ml、年輕肌密無敵晚霜5ml、年輕肌密無敵眼霜7ml，以及粉持久完美持妝粉底7ml、細緻煥采雙效淨化潔面乳30ml，集結雅詩蘭黛從清潔、保養到底妝的各種明星商品。

▲▼雅詩蘭黛氣球禮盒＋5月限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲氣球禮盒內的「年輕無敵修護持妝組」集結雅詩蘭黛眾多明星商品。

「粉紅泡泡MY LOVE愛無限氣球禮盒」7間限定櫃點，台北：忠孝SOGO、新光三越A8、A11、新光三越南西店；台中：台中新光三越；台南；新光三越西門店；高雄：漢神巨蛋百貨。（數量有限，贈完為止。）
 

Kiehl’s

寵粉無極限的Kiehl’s先前就針對母親節就已推出170週年限定絕版品和眾多超優惠組合，隨著母親節倒數中，Kiehl’s再加碼推出第二波好禮活動，一口氣推出超精美的玫瑰禮盒「限定花禮包裝」和「玉石滾輪按摩組」，凡於活動期間消費滿額即可免費獲得這兩大好禮2擇1，送媽媽送女友都很有面子。

▲▼Kiehl’s禮盒＋5月限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Kiehl's推出第二波母親節限定回饋活動。

為了歡慶母親節，Kiehl’s於4/30～5/9再推出兩大限定好禮，其一是Kiehl’s首度推出的玫瑰花禮盒包裝，靈感來自1962年上市的絕版經典品「玫瑰精萃保濕嫩膚水」，內含12朵鮮紅永生玫瑰，再放入自選Kiehl’s明星商品，整個禮盒精美又澎湃。

▲▼Kiehl’s禮盒＋5月限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Kiehl's限時推出「母親節限定花禮包裝」。

另外，每次推出限量保養工具就被搶購一空的Kiehl’s，這次也首度推出限量「緊緻拉提滾輪按摩組」，共含有玉石緊緻板和玉石滾輪2種按摩工具，因玉石材質溫度低，較容易恆溫，用來按摩可幫助血液循環、消除浮腫。

▲▼Kiehl’s禮盒＋5月限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲「緊緻拉提滾輪按摩組」內含2種按摩工具。

玉石滾輪可由下頷部由下往上按摩，幫助緊緻V臉，也可於眼周由內往外輕輕滾動，幫助促進循環，消除泡泡眼，建議可搭配「神力小紅瓶」11kDa 超導全能修護露，更能提升其舒緩泛紅、保濕、改善暗沈等效果。

而玉石緊緻板則建議可搭配「超進化全能修護超級乳霜」使用，以45度傾角貼於臉部，由下往上、由內往外輕輕刮拭，幫助改善臉部循，提升全能乳霜澎潤拉提、撫平細紋的效果。

▲▼Kiehl’s禮盒＋5月限定美妝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲按摩滾輪和緊緻板搭配適合護膚品，能更提升拉提緊緻效果。

凡活動期間內消費滿NT$5,000，於指定櫃位即可享有「母親節限定花禮包裝」或「緊緻拉提滾輪按摩組」2擇1，其餘全台櫃台則可獲贈「緊緻拉提滾輪按摩組」，限量贈送，想搶的人快記好時間！
 

YSL

超會玩情人節的YSL，每次到關於「愛」的節日都會讓廣大男友們卯起來排隊買女友的夢幻禮物表心意，針對近年來越來越多人過的「520」，YSL今年也推出3款限量禮盒，將剛推出全新系列的情挑誘光水唇膏搭配最熱賣的明星商品，還有超華麗滿額禮、免費刻字服務和貼心禮物包裝，不管是送女友、送閨蜜或買給自己都很可以！

▲▼YSL美妝禮盒＋蘭蔻限定包裝。（圖／記者張毓容攝）

▲YSL推出3款520限定禮盒，還有超華麗唇形禮盒贈品。

YSL今年推出3款520限定「愛戀纏綿LOVE禮盒」，以明星商品「情挑誘光水唇膏」為主，分別搭配YSL最暢銷的恆久完美霧光氣墊粉餅、在美妝版上擁有超多好評的仙人掌精華和自由不羈淡香精（50ml）等3款人氣熱賣品，更搭配華麗搶眼的限定禮盒包裝，唇膏、氣墊粉餅都可自行挑選。對於不知如何下手的男友來說，直接買一盒就搞定。

▲▼YSL美妝禮盒＋蘭蔻限定包裝。（圖／記者張毓容攝）

▲YSL 愛戀纏綿LOVE禮盒，NT$3,760～NT$5,760。

YSL更推出升級版免費刻字服務，於限定櫃點購買唇膏，當日即可免費享有刻字服務，不僅能刻對方名字、表愛意文字，在平常的英文字元外，更加碼星座刻字。

▲▼YSL美妝禮盒＋蘭蔻限定包裝。（圖／記者張毓容攝）

▲▼YSL美妝禮盒＋蘭蔻限定包裝。（圖／記者張毓容攝）

▲model實擦情挑誘光水唇膏最新系列「禁果熟成」#125、#129。

5/1起，消費滿NT$12,000還能獲得限量收藏禮盒，透光巨型桃色唇型禮盒，搭配質感磁吸式開關，能裝入唇膏、各種美妝品，還能當作擺飾。

▲▼YSL美妝禮盒＋蘭蔻限定包裝。（圖／記者張毓容攝）

▲消費滿額即可獲得可收納各種美妝品的桃色唇型禮盒。


蘭蔻

向來超寵粉的蘭蔻，也在充滿愛與甜蜜的5月節慶中，以「蝴蝶結」為靈感推出訂製包裝服務，搭配母親節檔期推出的優惠組合，可同時享有超划算折扣和限定包裝，消費滿額還有超奢華澎湃的玫瑰花禮，不管是要過520還是母親節，都能送出滿滿愛意的幸福溫馨禮物。

▲▼YSL美妝禮盒＋蘭蔻限定包裝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲蘭蔻推出3重消費滿額限定包裝服務。

蘭蔻自4/30～5/9限時推出「幸福蝴蝶結包裝服務」，為3種消費檻級推出3款限定包裝與花禮。第一檻消費滿NT$3,000，即可獲得「蝴蝶結擴香包裝禮」，以緞帶打造的蝴蝶結擴香點綴於禮袋上。

像是粉底控首推的「明星NO.1最強粉底組」，任選兩款粉底產品（需含一款粉底液），即加贈5款小容量產品法式化妝包與超實用的仙女光粉撲＋粉撲套，以NT$4,100就能獲得總價值NT$6,385整套粉底組，更能直接到達第一階包裝禮。

▲▼YSL美妝禮盒＋蘭蔻限定包裝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲「明星NO.1最強粉底組」可直接獲得第一階滿額包裝禮。

第二檻消費滿NT$5,299即可享有「高級訂製蝴蝶結禮袋」，將手工蝴蝶結設計於緞帶提把上的華麗禮袋，共有粉色、桃色2款。推薦可選擇蘭蔻兩大人氣商品：「小黑瓶」超未來肌因賦活露或「極光水」超極光活粹晶露的入門特惠組來搭，相當於買單一瓶小黑瓶或極光水，即可同時收入這兩款明星產品小容量，非常適合想入門的新粉絲。

▲▼YSL美妝禮盒＋蘭蔻限定包裝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲未來精華主打組、極光晶露入門組很適合想嚐鮮小黑瓶或極光水的新粉絲。

第三檻則是於指定櫃點消費滿NT$15,000，即可擁有超夢幻奢華的「澎湃玫瑰花禮」，由花藝職人手工打造的永生玫瑰花束，搭配客製心意小卡，不管是送媽媽或送女友都很完美！

推薦可選擇集結蘭蔻頂級保養的「絕對完美玫瑰輕奢組」，相當於買絕對完美黃金玫瑰修護乳霜60ml（正貨），即加贈絕對完美黃金玫瑰鑽白乳霜15ml、絕對完美黃金玫瑰修護眼霜5ml、絕對完美黃金玫瑰修護露15ml，總價值NT$21,550以73折優惠價就能買到，還能直接獲得第三檻奢華玫瑰花禮。

▲▼YSL美妝禮盒＋蘭蔻限定包裝。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲「絕對完美玫瑰輕奢組」一組即可獲得超夢幻奢華的「澎湃玫瑰花禮」。

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美妝, 美妝品, 彩妝, YSL, 蘭蔻, Kiehl’s, 雅詩蘭黛, 禮盒, 限定包裝, 5月, 520, 母親節

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