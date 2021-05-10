雙北人氣漢堡TOP 7！多汁肉排、起司瀑布開啟你的罪惡之旅

大俠愛吃漢堡包，漢堡控朋友照過來！牛肉排厚實多汁，漢堡麵包麥香濃郁！雙北7家特色漢堡整理給你，趕緊大口咬下，開啟你的罪惡旅程吧！

TAKE OUT BURGER&CAFE

經典花生醬起司漢堡，花生醬料多且濃郁！起司片碰上溫熱的麵包，瞬間成了起司瀑布流了下來！花生醬雖濃郁，但完全不搶牛肉排的鮮甜味！超完美結合，你一定要試試！記得加點羅勒炸雞，酥脆鮮嫩又不油膩！

▲經典花生醬起司漢堡。（圖／美食客571吃喝玩樂提供）

SKB BURGER

看看這個雙層牛肉排，就算熱量爆表，我也願意！牛肉排鮮嫩多汁，不管是麵包還是肉排，都煎的焦香焦香，一上桌香味直撲鼻！生菜清脆好新鮮，一口咬下清爽不膩口！

▲SKB BURGER。（圖／美食客syyyliu提供）

EVERYWHERE BURGER CLUB漢堡俱樂部

連藝人楊丞琳都愛吃的漢堡店！開店前外面就大排長龍，假日用餐需要等待較長的時間，建議平日前往用餐會更省時！店內裝潢與餐點設計非常美式，雙層牛肉漢堡，牛肉多汁到會流湯，起司片碰到熱瞬間與牛肉排融在一起！鮮甜味與奶香味都吃得到，整體吃完還會想再來一份！

▲楊丞琳都愛吃的漢堡店。（圖／美食客huihui提供）

藏室

位於淡水巷弄中，店內裝潢白皙簡約，給人有種清爽感！多層配料讓整體色彩鮮豔，更讓人想咬一口！牛肉排扎實鮮嫩，搭配酸甜酒醋，胃口瞬間打開！麵包則屬於軟Q扎實，整體吃完很有飽足感！

▲藏室。（圖／美食客是個吃貨提供）

樂漢堡美式餐廳 LOVSS BURGER

看看這個豪邁起司，你怎能錯過！這家漢堡可以客製化，今天想要加什麼配料，店家通通幫你準備好！蘑菇水份飽滿，咬起來脆口又多汁！牛肉排與起司的完美結合，吃得讓人意猶未盡！

▲樂漢堡美式餐廳。（圖／美食客yrjj提供）

辰時開店

招牌必點——好時辰雙飽，餡料雙層，層層吃起來都好驚喜！雙層牛肉排、雙層煎蛋、雙層起司，重量級餡料吃起來好過癮！大口咬下豐富起司與肉汁在嘴裡瞬間炸開！香氣非常足夠！

▲好時辰雙飽。（圖／美食客Mia提供）

附近漢堡

高人氣漢堡餐車，會不定期出沒在各地點販賣，建議先在FB搜尋餐車行程，也能先預定餐點哦！店內招牌——剝皮辣椒莎莎醬牛肉漢堡，辣度屬於中小辣，酸甜辣三種味覺享受的莎莎醬，與半熟牛肉排搭配在一起，豐富夾餡吃起來十分清爽！

▲高人氣漢堡餐車。（圖／美食客到處當個假吃貨提供）

圖、文／MENU美食誌

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