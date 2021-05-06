默默熱賣18年　經典不敗抗老保養品必收！東森自然美榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎

▲「NB-1活膚緊實系列」於2003年推出，18年來默默熱賣，更拿下比利時Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎及銀獎。（圖／東森自然美提供，下同）



時尚中心／綜合報導

東森自然美邁入50週年，始終如一、堅持品質，提供消費者最安心的有感保養，累積不少忠實粉絲，更與時俱進、不斷研發更符合消費者需求的產品，加入了具有強大研發實力的顧問團，以高科技研發實力將自然美產品推上國際舞台，連續榮獲台灣多項大獎肯定！2021年東森自然美立足台灣、放眼國際，以「NB-1活膚緊實系列」再下一城，拿下比利時Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎及銀獎。

「NB-1活膚緊實系列」於2003年推出，一路陪伴顧客從少女變成媽媽，18年來默默熱賣，一直深受台灣女性喜愛，2020年度總銷售更破萬瓶，旗下姐妹品牌森美妍「極地雪玫瑰系列」也同步榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞銀獎殊榮。

「東森自然美」50年來發展出許多保養及保健商品，並與世界頂尖保養研發團隊合作，美容成分不斷推陳出新，挑選天然頂級成分，運用最新科技、結合多年累積的專業肌膚檢測經驗，提供消費者最優質的服務，以及安全合適的產品。強調人證、物證、科學做見證，產品上市前皆通過百人以上盲測，包含東森集團總裁王令麟也堅持親自試用以確認產品品質。近年更加入博士級專家學者組成的頂級專業顧問團，定期共同研討，精進產品、技術與服務，更斥資5千萬在深坑打造美妝業界最高規格研發中心，開放讓消費者親自窺探美妝實驗室，提升品牌優質競爭力。

Monde Selection總部位於歐洲比利時布魯塞爾，屬世界級評鑑機構，擁有近60年的健康和化妝品品質方面的專業知識。所有參賽產品須符合歐盟標準，根據產品成分及功效、生產製造認證、品質控管等綜合性評比，最後評鑑由該領域具豐富經驗的專家進行，包含化妝品相關科系大學講師、化學工程師及梅特裡學院化妝品等專家聯合測試、進行評選，評鑑過程相當嚴格，堪稱最具指標性的獎項。

東森自然美「NB-1活膚緊實系列」、森美妍「極地雪玫瑰系列」經過多達80位專家評比，從100多個報名參賽的國家中脫穎而出，2021年東森自然美榮獲國際肯定，讓全世界看到堅強實力及品質，持續發揚台灣之光！

「NB-1活膚緊實系列」為聯合美國哈佛生物科技基因醫學專家推出的抗衰老保養品，研發出哈佛NB生技SCT技術突破全球1300多萬專利檢索成功取得美國專利，能幫助啟動肌膚，深層賦活，對抗肌膚老化！承襲東森自然美經典十大天然活性萃取精華成分與風靡世界的GA促進因子、ATP複合能量精華，GA促進因子能高效鎖水保濕，改善細紋同時緊緻肌膚；ATP複合能量精華能豐潤緊實肌底，賦予彈性；經典十大天然活性萃取精華成分包含馬達加斯加天堂花、孟加拉老虎草撫皺複方精華等，幫助預防皺紋與鬆弛問題，使肌膚更加緊實、水嫩、Ｑ彈，宛如撥回青春的時針，開啟抗老新紀元。

趁著母親節檔期，東森自然美也推出得獎系列50週年套組，立即入手「NB-1活膚緊實系列」感受經典不敗的魅力，同步也可線上預約NB-1護理課程，體驗專為東方女性設計的護理流程和按摩手法，重拾肌膚真正的健康自然美！

NB-1活膚緊實系列推薦



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將化妝水與面膜融為濃縮精華，給予肌膚雙效密集修護！含NB生技成分與ATP複合能量精華，能深層滋潤、賦活肌膚，有效抵禦外來刺激，保護肌膚，回復豐潤晶透。

NB-1活膚賦活素 20ml $,13,600

含多種成分萃取精華，如北美落葉松、雲芝蟲草萃取、大豆胜肽複方、NB1白羽扇豆複方精華、防風、當歸萃取物等，能夠修護肌膚，啟動賦活能量，從底層到表面鎖水保濕，感受到立即緊實、水嫩。

NB-1抗皺緊膚霜 20g $5,000

創新生物科技研發具有修護功效的NB1白羽扇豆複方精華、墨西哥野山藥等成分，幫助賦活肌膚、鎖水保濕，讓肌膚更加緊緻富彈性。

NB-1活膚50週年紀念套組 超值優惠價$19,800、原價$29,880

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劃時代抗衰老科技，哈佛NB生技SCT技術，啟動肌膚能量，從根源解決肌膚問題，承襲經典十大天然活性萃取精華，賦活肌膚，豐潤緊實肌底，配合風靡世界的GA促進因子及ATP複合能量精華，為肌膚注入持久鎖水保濕，綻放彈潤緊緻、平滑無痕的初生光彩。

內含：NB-1活膚精華露 95ml、NB-1活膚賦活素20ml、NB-1抗皺緊膚霜20g

贈品：NB-1活膚精華露 20ml、NB-1活膚賦活素 5ml、NB-1抗皺緊膚霜5g、NB-1保濕洗面乳10g、 NB-1保濕卸妝乳10ml 、NB收納化妝包

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