大食怪快來逢甲！酥脆多汁炸豬排、痛風海鮮　8家高CP值餐廳必訪

逢甲商圈除了小吃外還有超多高CP值的熱門餐廳以及網路打卡名店！精選8家逢甲大份量美食，看完都想搬來逢甲定居啦！

貳食

逢甲大學學生最愛，沒訂位可是吃不到的超高CP值早午餐！選用上等板腱牛，經過舒肥後再回煎，肉質外酥內嫩，咬下去整個爆汁！日式炸豬排厚實多汁，加上特製塔塔醬，超級解膩！

▲沒訂位吃不到的超高CP值早午餐。（圖／美食客charles_0516蕭蕭提供）

VALLEY暖谷莊園・RD黛兒女爵手作甜點

位於中科商圈的暖谷莊園，即便位置隱密，裡頭的裝潢卻是別有洞天！除了義大利麵、燉飯、套餐，這裡的甜點很值得點！用餐空間寬敞舒適，也有提供包廂服務，很適合朋友或是家人聚會！

▲位於中科商圈的暖谷莊園，甜點值得點。（圖／美食客宇弈吃美食提供）

墨村食所MOCUN

看似普通的咖哩，卻能擁有超高評價！不僅價格佛心，份量也是滿滿一大盤！現炸雞柳條外酥內嫩又多汁，咖哩搭配半熟滑蛋以及香Q米飯一起吃，真的好滿足！店內位置不多，建議避開用餐時間以免等候太久呦！

▲擁有超高評價咖哩。（圖／美食客Ketty Chang提供）

春三 朝午-TREESUN

人氣超夯逢甲早午餐，餐點超多樣讓你選擇障礙大爆發！我愛查理牛排選用嫩煎牛肉，肉質軟嫩不乾柴，附餐還有竹筒飯及蕈菇濃湯，吃起來很有飽足感！

▲人氣超夯逢甲早午餐。（圖／美食客羅小猴提供）

拾飯日本料理

嚴選高品質海鮮的日料專賣店！丼飯裡擺滿的厚切鮭魚，鮭魚肥美的油脂吃起來入口即化！厚燒焦糖起司鮭魚捲，炙燒過後的鮭魚帶點香氣，最後加上融化的焦糖起司，鹹甜的好滋味令人難以忘懷！

▲高品質海鮮的日料專賣店。（圖／美食客charles_0516蕭蕭提供）

HUN 貳

台中超人氣平價義大利麵，從一中街開到逢甲啦！滿滿一盤的爆炸蛤蜊，就算吃到痛風也願意！除了有本店的經典橘醬義大利麵，貳店還多了焗烤品項可以選擇！

▲台中超人氣平價義大利麵。（圖／美食客Karen提供）

大甲芋頭城

吃了那麼多鹹食，想吃個甜點換換口味？那你肯定要來這家店！從大甲開過來的芋頭招牌老字號，軟綿細緻的蜜芋頭，香氣濃郁，吃起來不甜膩！搭配Q彈有嚼勁的地瓜圓、芋圓及珍珠，做為一餐的結尾很可以！

▲從大甲開過來的芋頭招牌老字號。（圖／美食客Iamchoppertseng提供）

短腿阿鹿餅乾

來台中不要只買鳳梨酥當伴手禮啦！這家逢甲曲奇餅超欠買！獨賣可可亞口味曲奇餅乾，入口即化的微苦滋味很涮嘴！最特別的是每一間分店都有獨賣的口味，想要吃到所有口味，只能到處買囉！

▲逢甲曲奇餅當伴手禮很好。（圖／美食客adzi提供）

圖、文／MENU美食誌

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