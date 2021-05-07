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吃膩了鮮奶油蛋糕？懷舊「雞卵糕」、水果派　3間團購甜點快列入名單

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▲母親節團購蛋糕。（圖／女子學）

▲母親節蛋糕來點不一樣的。（圖／Amo、艾媽咪食品屋鄉村派官網）

惴著不安的心，坐在客廳，想著幾分鐘前，母親大人面色凝重的說有事要商量，就在愈想愈焦慮時，母親大人走來客廳了。她欲言又止，卻又支支吾吾略帶氣聲的說：「嗯……我不想要圓圓的……」看著這樣的母親大人不禁讓我覺得好氣又好笑，就回說：「什麼圓圓的？」在逼問之下，她終於放下少（阿）女（桑）的矜持，直喊「今年母親節我不要再吃上面都是滿滿鮮奶油的圓圓蛋糕了啦！」愣了一下，就說我知道了，看著母親帶著嬌（得）羞（逞）的模樣離去，心想「早說嘛，我也膩了！」

達成母親大人的願望，讓母親節蛋糕不再一成不變，而且誰說只能買蛋糕，帶著滿滿心意，買像是蛋糕又非蛋糕的這些那些，母親大人也會雀躍的來個少女蹺腳。

1. 伊貝莎法式烘焙坊

▲母親節團購蛋糕。（圖／女子學）

▲伊貝莎法式烘焙坊的水果滿蛋糕一定要吃看看。（圖／IG@ichiro.chen）

深耕永和的麵包店，製作的品項多樣，其中的萬丹紅豆烤年糕每回一推出，就有許多人搶購，對愛吃麵包的人來說，可頌菠蘿和羅宋是他們心目中的必吃選擇。不讓多款品項專美於前，店內的蛋糕也有不少擁護者，尤其水果蛋糕是一定要吃看看的，蛋糕體不走扎實路線，鬆軟易入口，還有古早味蛋糕獨有的味道和口感，加上不會太甜的奶霜和水果內餡，這樣的組合還能錯過嗎？有沒有聽到，母親大人的心裡在大喊「我想要那款懷舊系蛋糕」，什麼？沒聽到？那你只能自求多福了！

│美味哪裡找│

伊貝莎法式烘焙坊

◎新北市永和區中和路 625 號

2. 宣原蛋糕

▲母親節團購蛋糕。（圖／女子學）

▲宣原蛋糕的現做蛋糕都是高顏值。（圖／mao amy）

當季新鮮水果滿布，現做的蛋糕真材實料，吸晴裝飾方式而成的高顏值，用任何角度拍攝都美得冒粉紅泡泡。除了當季鮮甜的水果外，膨鬆海綿蛋糕的綿密口感和不大膩口的鮮奶油卡士達更是相輔相成。在熱賣的蛋糕陰影下，還有其他品項，像是各式派類和手工餅乾等，也是品嚐美味的好選擇哦！說到這裡，有沒有看到母親大人，用渴（怨）望（恨）的眼神指示你她母親節想吃這個蛋糕，認命點，快早起去買吧！

│美味哪裡找│

宣原蛋糕專賣店

◎台北市士林區前港街 70 號

◎熱門當季水果商品，分為草莓季限定（12 月至 4 月）的草莓蛋糕、芒果季限定（5 月至 8 月）的芒果派和秋季限定（9 月至 11 月）的葡萄蛋糕。

3. 艾媽咪食品屋鄉村派

▲母親節團購蛋糕。（圖／女子學）

▲艾媽咪食品屋鄉村派有28種以上的口味可選擇。（圖／IG@ichiro.chen）

出沒在各大捷運及附近的神祕行動車，每到下班時間，就會開始聚集一波一波的各式女性。這樣的情景常常看到，這輛平凡的行動車，販賣的商品是看似樸實但吃起來令人無法忘懷的美味鄉村派，以「最好吃的派」為目標的艾媽咪 1998 年創立以來，秉持對美好食物的堅持，在不斷研發和改良，目前已有 28 種以上的口味。

艾媽咪的派皮獨特之處是乾爽不油，吃起來厚實酥脆，有點接近餅乾的口感，跟不同系列的口味都很搭。熱銷鹹派的內餡用料實在，鹹香調味適中，很有飽足感；乳酪系列的乳酪吃起來質感偏扎實，香醇濃郁令人回味再三，與果類口味的酸甜相搭，美味更甚；而一般系列的各種口味也是嚴選食材制作，它們的美味是不容錯過的。母親節不想再吃一般的蛋糕，艾媽咪也是不錯的選擇，買拼盤還能一次吃到八種口味！

│美味哪裡找│

艾媽咪食品屋鄉村派

◎台北市內湖區內湖路二段 73 號

◎行動車出沒資訊

延伸閱讀：

一個月只開 7 天！快筆記 4 間每月限定預約的甜點店，手腳慢了可就吃不到

愛吃甜點的你不可不知！搜羅 5 間雙北地區的法式下午茶店，各個美如藝術品讓人捨不得開動

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 甜點, 美食, 蛋糕, 團購, 母親節

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