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全智賢轉身「背後全空」！狂曬39歲不科學狀態　網：不像生過小孩

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記者王則絲／台北報導

有著「廣告女王」稱號的韓國凍齡女神全智賢，手上代言接到手軟，最近為飾品品牌拍攝的新形象釋出，全智賢穿上一套套白衣裙裝裝扮狂秀鎖骨、線條，轉過身來更是整片美背全看光，性感、優雅體態讓粉絲們讚嘆：「無法想像這身材生過孩子，而且還是兩個」、「她都不會老嗎？」

▲全智賢新廣告。（圖／翻攝自官網、IG）

▲全智賢新廣告釋出。（圖／翻攝自YT@STONEHENg）

全智賢近一、兩年來準備全面回歸演藝圈，雖然主演韓劇《智異山》以及《屍戰朝鮮》外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》尚未開播，但都已引起不小話題，忙於拍攝之餘，全智賢不辜負「廣告女王」稱號，代言不間斷，繼出鏡各種服裝、炸雞、飲品、美妝廣告後，最近為飾品品牌STONEHENgE代言的新形象與宣傳影片也曝光了。

影片中全智賢換上一套套純白禮服，而為凸顯身上的首飾，大方展現鎖骨與肩膀線條，斜肩洋裝讓全智賢獨有的女王氣質外露，穿上粗肩帶裙裝則顯得知性優雅。

▲全智賢新廣告。（圖／翻攝自官網、IG）

▲全智賢新廣告。（圖／翻攝自官網、IG）

▲全智賢代言STONEHENgE的春夏新形象。（圖／翻攝自官網）

而其中這套緞面的細肩禮服則是重頭戲，廣告中全智賢一轉身，整片白皙美背全看光，相當性感，加上猶如模特兒般的體態，讓粉絲們都狂讚：「女神還是這麼美」、「太漂亮了」、「身材太好了！」並深深佩服：「無法想像這身材生過孩子，而且還是兩個」、「她都不會老嗎？」、「39歲不科學！」

▲全智賢新廣告。（圖／翻攝自官網、IG）

▲廣告中這套造型最搶眼，全智賢一轉身，整片美背全都露！（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

全智賢, 代言

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