《迴憶》最親密的人帶來陌生恐懼　出乎意料的驚悚情節反轉

▲徐睿知主演懸疑驚悚片《迴憶》。（圖／《迴憶》電影劇照，下同）

由《雖然是精神病但沒關係》徐睿知主演懸疑驚悚片《迴憶》，日前首先在韓上映，上映前雖因女主角徐睿知個人醜聞在韓網掀起一番討論，看似會連帶影響觀影人潮，但在上映當日卻立刻反轉孔劉、朴寶劍的《永生戰》票房，上映後更在韓國 CGV 、樂天戲院、韓國入口網站 NAVER 等電影評分中擁有觀眾高滿意度的評價。

電影一開頭便從秀真（徐睿知 飾）因事故受傷從醫院醒來，失去了記憶，身邊只有對自己憂心萬分的丈夫志訓（金剛于 飾），在他細心又百般愛護的照顧下，秀真的生活也漸漸回到正軌。回家後，卻開始在半夜夢見被看不見臉的男人追逐，現實中更彷彿擁有了預知能力，得以看見他人的未來，即便丈夫與醫生告訴她那是事故的後遺症，但疑心萬分的秀真也在此時發現丈夫半夜不尋常的行動，秀真也開始找尋記憶的真相….。

最親密的人帶來最陌生的恐怖

《迴憶》為導演徐有玟首次執導的電影長片，劇本靈感來源來自對身邊最親密的人，可能是戀人、是夫妻，對這樣朝夕相對的人在某一瞬間突然對這個人有了陌生的感覺。

這個人與我想的真的一樣嗎？那種對熟悉的人產生的恐懼，是任何人都可以想像且體會的現實，也讓這部電影的驚悚氛圍更貼近觀眾。

是後遺症的幻覺？還是預知能力？

事故後的秀真不僅失去記憶，還附帶記憶混亂的現象，腦中多次浮現彷彿預知未來的畫面，劇情安排也將那些畫面像是現實一樣發生，讓觀眾也開始疑惑秀真是否真有預知能力？接著劇情轉折，找上門來的警察在臨走前看著兩人的婚紗照隨口說了一句：「是不是站反了？」簡單的一句話令人毛骨悚然，再加上巧遇過去同僚而發現志訓的謊言，也挑起秀真對志訓更大的疑心。

或許劇情中許多伏筆與小細節，讓有些聰明的觀眾提早發現志訓的「小辮子」，但劇中秀真失去記憶，唯一的依靠僅有身旁的志訓，若能隨著秀真的思考方式投入電影中，更能感受到緊張與驚悚的氛圍。

「我會永遠在你身邊，就算你看不到我」

以記憶為題材的電影十分常見、多不勝數，且上映前就有人說此部電影劇情就像是韓版的《別相信任何人》。正當所有觀眾都認為志訓為最終反派時，故事卻突然大甩尾，秀真腦中的幻象竟是失憶後過去的記憶碎片，一同電影的韓文名字所說，是《明天的記憶》，也揭曉了原來溫柔體貼的志訓是同一領養家庭的哥哥善宇，真正的丈夫志訓卻想置自己於死地。

當所有的記憶回歸，拍攝的手法也不如中段多次的剪接閃現，完整的穿插了現在與過去所發生的事，也讓觀眾開始了解到兩人故事的全貌，而善宇最終還是死於保護秀真，秀真最後拿到善宇在移民申請時錄下的申請緣由：「我年輕時立下的承諾，我忘記了，但她還記得」錄影中善宇說明著與秀真過去的約定，並表示就算自己無法前往加拿大，也希望秀真一定要前往，重新開始新的人生。

雖然題材是懸疑驚悚，但反轉再反轉的最後，還是回歸到韓影最拿手的情感戲碼，幾段與回憶相關的畫面，自然地引人落淚。電影最後一幕回到那張結婚照，情境是結婚典禮時拍家族照的那天，秀真與善宇合照時的幾句簡單的對話，更是讓人揪心不已，感應到善宇對秀真一再奮不顧身的愛。

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