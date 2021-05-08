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台南巷弄甜點小店「限定內用」　品嚐這一口感受家的氛圍

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▲台南甜點店「移動的鍋子」。（圖／女子學）

▲巷弄小店成為獨有的招牌特色。（圖／移動的鍋子粉絲專頁）

這幾年台南旅遊興盛，除了美食之都外，沿襲著從前巷弄文化所出現的巷弄小店更成為這裡獨有的招牌特色。

不過在兩三年前可不是這樣，移動的鍋子老闆娘星星回憶，當初她和先生亨利剛從南美洲回到老家台南，決定在孔廟商圈內的小巷開甜點店時，街頭巷尾的鄰居全都跑來關切，想著是哪裡來的年輕人？究竟想要做些什麼？甚至在得知他們想賣法式甜點之後，好心提議勸他們：「要不要改賣鍋燒意麵？」

究竟為什麼選擇在台南巷弄開間甜點店呢？星星不疾不徐地娓娓道來。原來一切都要從那趟旅居南美洲的故事說起。

旅居世界後所得到的勇氣：找到真正想實踐的理想

▲台南甜點店「移動的鍋子」。（圖／女子學）

▲星星和亨利研究所分別在巴黎與紐約攻讀，因此婚後兩人決意挑戰不同以往經驗的南美洲。（圖／移動的鍋子粉絲專頁）

2014 年，是星星和亨利決定背起行囊去旅行的那年，是為了把握青春年歲再次出走，也是期待能為現狀生活找到新的刺激，或許就這麼從此定居也說不定。期間他們花了超過一年多的日子，走訪南美洲各個國家和城市，最後落腳在智利，並且有了想要在此開間餐廳的打算。

但一次偶然的隨機搶劫和與當地早期移民的長輩促膝長談後，讓他們重新思考了留在那裡的可能性。長輩問：「難道真的有非常不得已的理由，一定要離鄉背井到那麼遠的地方一輩子嗎？」星星和亨利則是問自己：「真的要冒著生命安全的風險，每天都提心吊膽過日子嗎？」同時思及到遠在台灣的親人，離家一年多的鄉愁又再次浮現令兩人動搖。

▲台南甜點店「移動的鍋子」。（圖／女子學）

▲移動的鍋子在最一開始只有星星和亨利二人，一人主內，一人主外，如今團隊慢慢地成長茁壯。（圖／移動的鍋子粉絲專頁）

離開或留下就像十字路口的兩條叉路，沒有親身走過不會知道途中將遇見哪個風景，但唯有勇敢選擇其中一條路走，才能繼續開始接下來的人生旅程。

星星分享當時的他們並沒有特別預設一定要選擇哪個方向，只是告訴自己：「一定要找到真正想做的事到底是什麼？」這樣才可以下定決心做選擇，也才不會浪費這一年多的探索，在世界繞了一圈後又回到當初離開台灣的起點。

是店也是家的跨代宅：打造情感連結的交流場域

▲台南甜點店「移動的鍋子」。（圖／女子學）

▲移動的鍋子隔壁正是他們與阿公阿嬤的住所，承載的是祖孫五人多年後共同生活的可貴情誼。（圖／移動的鍋子粉絲專頁）

故事說到這裡，相信大家都知道星星和亨利後來的選擇了。

在衡量到家中長輩年紀越來越大，如果繼續待在南美洲很可能會錯過和他們相處和道別的機會。星星和亨利決定回到台灣，並且搬回老家台南生活，從整建阿公阿嬤居住多年的舊厝與隔壁的車庫開始，打造一間共同居住的「跨代宅」，既能多多和長輩們相處，也可以進一步實踐自己的理想。

▲台南甜點店「移動的鍋子」。（圖／女子學）

▲星星在巴黎留學時曾就讀法國藍帶餐飲學校，從南美洲返台後，決定以法式甜點作為實踐理想的第一步。（圖／移動的鍋子粉絲專頁、艾蜜莉彭）

「一個喜歡的空間，加上兩人愛吃的餐食作為媒介，創造和人交流的相處機會」，是星星和亨利最初構思的店面雛形。

於是在販售品項上，星星結合了旅居南美洲的飲食經驗與自身喜愛的食材，設計出兩款「內用限定」的甜點作為主打，分別是運用三種不同口感千層所搭配的「實驗千層組合」，以及透過不同元素創造新奇滋味的「法式季節聖代」，讓大家就像到朋友家做客一樣，可以待在店裡一邊吃甜點，一邊享受空間氛圍、話家常。

為人父母如創業：在有限的情況下選擇不將就

▲台南甜點店「移動的鍋子」。（圖／女子學）

▲移動的鍋子是星星和亨利生活的延伸，無論是餐點，還是店內的陳設、選品，他們都非常重視。（圖／移動的鍋子粉絲專頁、艾蜜莉彭）

只是沒想到為了達成心目中的這個理想的藍圖，竟然光是店面裝修就花了近三年的時間，在還沒開始營業之前就燒了大把預算，使得兩人數度感到焦慮和自我懷疑。

但抱持著「既然都做了，就不想要將就」的念頭，兩人決定牙一咬、硬著頭皮還是堅持在能力範圍內盡可能做到完美。原因無他，全因對於他們來說這間「移動的鍋子」是店也是家，擁有深厚的情感，是遠比租借房子三五年來得更深的連結。

▲台南甜點店「移動的鍋子」。（圖／女子學）

▲目前除了特殊情況，移動的鍋子固定店休每週日、一，希望能留一天家庭日陪伴小鍋子到處跑跳。（圖／移動的鍋子粉絲專頁）

很多人常形容，創業就像生孩子一樣。對此大概沒人能比星星更加感同深受，「小鍋子可以說是跟著這間店一起成長的！」原來在裝潢的尾聲之際，她也剛好懷了小鍋子。

回想起那時的日子，星星到現在還是歷歷在目，她永遠忘不了那時每天在育兒和開店蠟燭兩頭燒的焦頭爛額。也記得在前期曾為了不讓特地來訪的客人失望，努力增開營業日，卻險些導致工作與家庭失衡的為難。

保守創業的初衷，每一步都是自己想走的模樣

▲台南甜點店「移動的鍋子」。（圖／女子學）

▲隨著伙伴的加入，移動的鍋子積極嘗試更多可能，未來更希望能拓展不同形式的飲食體驗。（圖／移動的鍋子粉絲專頁）

「我覺得創業最難的地方就在於必須時刻省思初衷」，星星如是說。所幸在重新調整腳步後，星星和亨利找到了一套專屬於自己的經營哲學──步調可以不用那麼快沒關係，重要的是確保每一步都是自己想走的模樣。

且隨著日子一天一天過去，小鍋子已經從牙牙學語到開始可以與人溝通，移動的鍋子也加入越來越多得力的夥伴，能夠穩定每週「開鍋」五天，近期更開始嘗試在特殊的節日推出禮盒與參與市集擺攤。

今年小鍋子已經要滿三歲了，童言童語經常讓眾人刮目相看，相信同樣即將滿三歲的移動的鍋子，在未來也會帶來更多令人驚豔的新作品！

延伸閱讀：

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 甜點, 美食, 台南, 夢想, 專訪, 旅遊

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