41歲秦嵐男友視角辣照曝光！「深U背心＋熱褲」真實體態網看傻

▲41歲大陸女星秦嵐辣照曝光。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

41歲大陸女星秦嵐在新劇《理智派生活》中與22歲男星王鶴棣大談姐弟戀，不老顏值堪稱傳說，近期她在微博上釋出了一系列美照更是引發熱議，秦嵐以輕便的背心搭配超短牛仔褲出鏡，不僅身材毫無贅肉，少女般凍齡讓網友驚呼：「吃了防腐劑。」

▲秦嵐在新劇《理智派生活》中搭檔男星王鶴棣，大談「差19歲」姐弟戀 。（圖／翻攝自微博）

秦嵐因演出《延禧攻略》富察皇后一角翻紅，日前在新劇《理智派生活》中搭檔男星王鶴棣，兩人大談「差19歲」姐弟戀，不僅外貌般配毫無違和，戲劇結局後熱度依舊不減。秦嵐也在微博上釋出一連串美照，畫面中她以一頭中分微捲髮露出精緻臉蛋，妝容清淡之餘眼神電力不減；為迎合輕便的居家風格，秦嵐更換上深U背心搭配短褲，大方露出纖細的肩頸線條，連一雙白皙美腿也全見客，少有的破尺度造型讓人驚艷。

▲秦嵐「男友視角」美照，大秀傲人曲線 。（圖／翻攝自微博）

秦嵐更以各種「男友視角」擺拍，露出燦笑和電眼，絲毫看不出已經年過40歲，狀態維持得宜，也讓人看見「富察皇后」的另一面，引起粉絲驚艷：「狀態太好了吧」、「根本少女」、「誰信40歲了。」