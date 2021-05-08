LIFE・經典／無人車站重生成露營秘境　還有舊日時光咖啡廳

▲日本土合車站引進露營秘境概念，大受歡迎。（圖／翻攝DOAI Village官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有時一個地方的劣勢，只要轉個念，馬上就成為優勢，位於日本群馬縣的土合車站便是一個例子，這個一天不到20人進出的無人車站，因月台設計還讓不少民眾前往「探險」，近期重新打造成露營秘境，沒想到一砲而紅，而車站內部改造成咖啡廳，留下原本的站內樣貌，也讓民眾趨之若鶩。

在群馬縣JR上越線的土合車站（土合駅 ），是規模頗大的車站建築，但因周邊城鎮少子化的影響，進出人次愈來愈少，目前已是無人車站，最著名的便是它擁有一個在地下深達15層樓的月台，民眾要往下走468層階梯才可到達，足足要走上10分鐘，因為無人管理加上進出人次少，這10分鐘在地下的「路程」往往相當荒涼，也吸引一些民眾去試膽。

近期JR東日本子公司JR East Start UP，與VILLAGE INC.合作，看準土合車站潛在的觀光潛力，在車站設立「DOAI VILLAGE」設施空間，於周邊架設多座6坪大的帳篷小屋，提供民眾不需準備露營設備，就能前來體驗（幾乎）無人秘境的悠閒住宿，還提供一泊二食的方案，讓消費者不用花心思準備食事，且分別在不同季節，還推出特定的體驗活動。

而由於「篷數」有限，所以住宿採取每一季為其開放預約，目前幾乎都呈現9成滿的狀態，想要在秘境一宿，還需要搶名額才行。房間內的設施也很簡單，包括床、睡袋或蒲團，以及電源照明與暖氣，外部則有淋浴間跟廁所，甚至還有桑拿，另提供靴子、毛巾與牙刷，單人價格為27,500元日幣，約台幣6,975元。

而訂不到房的人也沒關係，鑑於1936年的車站，其辦公室雖經歷多次改裝，但仍保留35年前的樣貌，其內部空間也改為「駅茶mogura 」，在寬廣的空間擺上新的餐椅，或是使用原本車站的椅子、桌子與置物台，提供咖啡、咖喱飯與蛋糕等小食，每日營業到下午6點，讓想來一窺秘境的消費者有個悠閒之處。

無人車站的新生，或許也能成為其他地方的借鏡，把荒涼、老舊的關鍵字重新演繹，也能搖身一變成為一個熱門去處，因疫情而無法暫離台灣旅遊的民眾，或許也能發掘更多的台灣之美。

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