寶可夢「超級球」真實版升級了！中間按鈕會發光　快納入訓練師收藏

編輯／Emily 圖／翻攝自zavvi.com、pokemoncenter.com、takaratomy.co.jp

英國公司The Wand Company先前推出過《精靈寶可夢》官方授權的真實版「寶貝球」，仿造故事中的造型、配色，以1：1尺寸製作成模型，讓粉絲們一圓成為寶可夢訓練師的夢。而最近居然又推出進階版本了，是比普通球更容易捕捉到寶可夢的「超級球」，趕快讓它加入你的收藏吧！

新推出的「超級球」同樣是1：1尺寸，抓在掌心裡的手感、重量就跟真的寶貝球一樣，按下中間的按鈕還會發光。球體上半部變成藍色加紅線條裝飾，看起來更有威力，彷彿能像故事裡的設定一樣，有更高機率能捕捉到寶可夢。

它裝在不鏽鋼銀色展示盒裡，並搭配一個能當底座的不鏽鋼環，打開盒子時還會有酷炫的升降和燈光效果。

除了「超級球」，為了紀念《精靈寶可夢》25周年，還特別推出一款限定版的「大師球」，球上半部變成紫色加桃紅裝飾，還寫上大大的M，外面裝的展示盒變成黑色，盒上的標籤還有皮卡丘圖案。想成為寶可夢訓練師的粉絲們，趕快蒐集起來，壯大自己的寶貝球收藏。

喜歡《精靈寶可夢》周邊商品的話，也可以看看日本玩具公司TAKARA TOMY推出的「皮卡丘電流急急棒玩具」，玩法就跟一般的電流急急棒一樣，只不過底座變成一隻超萌的皮卡丘公仔，而金屬線路就是它的閃電尾巴，如果碰觸到尾巴遊戲就結束了，但失敗的懲罰只會振動，不會真的有電流，所以不用害怕。

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