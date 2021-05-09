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日本爆紅「最萌小男孩」越長越帥了！近況照曝光網暴動：姨姨等你

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@mkspei

幾年前，有位日本小男孩Ayato僅僅兩歲，就因為擁有一張精緻臉孔而大爆紅，一雙圓滾滾的電眼和溫暖的笑容叫人融化，一路從日本紅到海外，而現在Ayato已經年滿6歲要上小學了，近況照曝光又再次成為焦點，小小的身體開始變得修長，臉蛋也越長越帥，讓網友們齊喊：「姨姨等你長大！」

▲日本最可愛小男孩上小學。（圖／翻攝自IG）

Ayato約在2017年時，因為媽媽在IG上分享的生活照而大爆紅，當時只有2歲的Ayato五官已經很鮮明，一雙晶亮的大眼睛與捲翹的長睫毛特別漂亮，笑起來肉肉的臉頰令人好想捏一捏，因為長得實在太漂亮，在頭髮稍微留長一點的時候，甚至常被誤以為是小女孩。

▲日本最可愛小男孩上小學。（圖／翻攝自IG）

▲日本最可愛小男孩上小學。（圖／翻攝自IG）

▲日本最可愛小男孩上小學。（圖／翻攝自IG）

而後幾年，媽媽也有持續為Ayato更新生活照，最近Ayato剛從幼稚園畢業準備上小學，拿著畢業證書開心長大的笑容，融化了眾姨母的心。

▲日本最可愛小男孩上小學。（圖／翻攝自IG）

雖然還是個6歲大的孩子，但看得出來Ayato的身體已開始漸漸變得修長，小時候圓圓的臉頰也消了一些，將先前留的半長髮剪掉後，完全變成了一位小小花美男，最近Ayato更迷上了柯南，戴起眼鏡、溜起滑板有模有樣，先前穿上和服參拜神社，乖巧穩重的模樣非常帥氣，網友們都紛紛被擄獲：「姨姨等你長大！」、「好可愛～」、「他是我覺得最帥的日本小男孩」、「他的笑容太閃亮了！」

▲日本最可愛小男孩上小學。（圖／翻攝自IG）

▲日本最可愛小男孩上小學。（圖／翻攝自IG）

▲日本最可愛小男孩上小學。（圖／翻攝自IG）

▲日本最可愛小男孩上小學。（圖／翻攝自IG）

▲日本最可愛小男孩上小學。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

日本小男孩, Ayato, 最可愛小男孩

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