零成本拿新機！網瘋「互換iPhone卡槽」一秒變夢幻雙色

▲零成本入手新機，海外網友掀起一股「互換iPhone 卡槽」熱潮。（圖／翻攝自小紅書）

編輯／Ann

日前iPhone 12 和 iPhone 12 mini 最新紫色曝光引發轟動，就算還沒計劃入手新機也沒關係，近期海外網友掀起一股「互換卡槽」熱潮，不僅零成本就能DIY搞定，且撞色效果更是引入矚目，不論是太平洋藍遇上紫色或是綠白搭配都超美！

▲將不同色的兩隻iPhone卡槽取出後互換插上，就能創造撞色視覺效果 。（圖／翻攝自小紅書）

iPhone每每推出新色總是讓人想衝一波換機潮，若是看膩手中的款式，不妨試玩一下「互換卡槽」，其實這股熱潮從推特開始燒起，有海外網友發文表示，要與老婆互換iPhone卡槽來宣示共度一生的承諾，沒想到效果意外驚喜。方法很簡單，只需要將不同色的兩隻iPhone卡槽取出後互換插上，就能創造撞色視覺效果，完全是零成本又快速的「換機方法」。

▲許多網友跟著仿效，與閨蜜和另一半換卡槽曬恩愛 。（圖／翻攝自小紅書）

這也讓許多網友跟著仿效，與閨蜜或是另一半互換卡槽，其中更發現不少絕美的配色組合，像是太平洋藍遇上綠色，打造由深到淺的調色效果；或是最亮眼的紅白組合，想低調都很難，想要零成本換機不妨立刻來試試。