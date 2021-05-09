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Chloé下個爆款「柔霧糖果包」！　金屬配件、流蘇皮革帥又甜

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▲BonBon Bag 。（圖／品牌提供）

▲Chloé又一顆大勢夯款「糖果包」BonBon Bag登場 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

繼Chloé上顆大火的Woody「燕麥牛奶」托特包後，這回又迎來新款「糖果包BonBon Bag」以超可愛輪廓吸睛，運用鮮明金屬配件與有如流蘇的皮革側飾裝點，加上簡約Logo印製於中央增添質感，無疑是下一顆夯包！別忘記看到最後還有《ET FASHION》整理出的熱門美包清單。

▲BonBon Bag 。（圖／品牌提供）

▲BonBon Bag 。（圖／品牌提供）

▲BonBon Bag 。（圖／品牌提供）

▲前任設計總監Natacha Ramsay-Levi打造 。（圖／品牌提供）

Chloé前任設計總監Natacha Ramsay-Levi去年（2020年）年底離職，在她手中誕生的 BonBon Bag更有傳承價值，於去年9月的春夏大秀正式亮相，外型如同糖果般誘人而得名「糖果包」。最鮮明的特色就是圓弧輪廓，仿佛長版枕頭包，十分便於攜帶，金屬配件與有如流蘇的皮革側飾很難忽視，再加上可調式短肩帶設計可以作為腋下包與手提包使用，多變性質深受時尚迷喜愛。

▲BonBon Bag 。（圖／品牌提供）

▲BonBon Bag 。（圖／品牌提供）

▲可調式短肩帶設計可以作為腋下包與手提包使用 。（圖／品牌提供）

另一大亮點就是兩側的長皮革束帶，行走之餘都不斷舞動，增添吸睛魅力，雖然名字很少女，但配色卻充滿個性，提供深海藍、霧玫瑰及軍綠卡其色等中性色調，完美日常搭配。

【向下看美包清單】

MOYNAT新款「FLORI」

法國品牌MOYNAT在去年（2020年）7月迎來新任創意總監Nicholas Knightly，全新系列終於發佈，這次帶來6大新款，延續品牌最初的行李箱靈魂，有馬鞍包與鎖扣完美結合的FLORI、優雅水桶包BALUCHON、Wheel 旅行箱。「FLORI」宛如花朵盛開，重新演繹1903年首只斜背包，鮮明的馬鞍包輪廓與包蓋鎖扣完美融合，輕輕一推即可開袋，提柄則致敬於20世紀旅行箱的設計細節。

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲MOYNAT 。（圖／品牌提供）

▲「FLORI」馬鞍包輪廓與包蓋鎖扣完美融合，（依序）范冰冰、超模何穗演繹 。（圖／品牌提供）

FENDI BASKET 包款

FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi 本季以「透視反思」理念傳遞，渴望打造出家庭般舒適的單品， BASKET 包款在秀上短暫曝光也引起熱議，延續1980年代風格海灘包風格，童趣之餘相當具有辨識度，並提供中、小型尺寸，中款可輕鬆容納水壺以及拖鞋等物品，小型也能滿足日常所需。一字排開，鮮明的黃色、簡潔白色、嫩粉色以及橙色、霧藍色完美整個春夏。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲品牌經典「FF」 皮革印記，注入中央提升質感，（小）NT$20,500；（中）NT$28,500 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Chloé, 手袋, 精品, 包包, BonBon, 糖果包

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