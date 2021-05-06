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笑翻！劉在錫出道30週年限定週邊？特寫雨傘、大頭手拿包超尷尬

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編輯／JJ

韓國「國民MC」劉在錫於本月5日迎來個人出道30週年紀念日，在這個大日子裡，韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目組特別為劉在錫準備了「劉在錫30週年限定特輯」，其中送禮物橋段竟出現了印有劉在錫大頭照的手拿包、超近特寫雨傘還有裱框拼圖，搞笑畫面讓人瞬間忘記感動情緒，直接笑翻天，粉絲看了狂敲碗求販售！

▲劉在錫出道30週年。（圖／翻攝自TVN）

▲《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目組特別為劉在錫準備了「劉在錫30週年限定特輯」。（圖／翻攝自TVN）

有在看韓綜的朋友們對劉在錫絕不陌生，除了大家熟悉的《Running Man》，《無限挑戰》、《家族的誕生》、《玩什麼好呢？》、《Busted!明星來解謎》⋯⋯也廣受民眾喜愛，握有三大電視台的節目主持棒，且多超過10年以上的長壽節目，創下難以打破的紀錄，雖然在長相上不吃香，但也許這正是劉在錫令人感到親近的原因之一，聰明、機智、幽默，謙虛又照顧後輩，幾十年來演藝生涯幾乎「零負評」。

劉在錫與曹世鎬攜手主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，一開始並不被看好，但至今也做出成績，不僅邀請到BTS上節目引爆話題，日前百集特輯也有大咖IU助陣，而節目組於本週特別帶來了「劉在錫30週年限定特輯」，慶祝與回顧劉在錫的過往經典，好友池錫辰上節目提到腦中所規劃與劉在錫一起放鬆的退休生活，還一度激動流眼淚。

▲劉在錫出道30週年。（圖／翻攝自TVN）

▲慶祝劉在錫出道30週年特製蛋糕。（圖／翻攝自TVN）

感人的橋段外，當然還是不忘給觀眾帶來樂趣，到了送禮橋段，節目不只準備了可愛的造型蛋糕，還送上充滿劉在錫個人特色的大禮！包括印有劉在錫超近距離特寫照的雨傘，看著鏡頭的正經表情引人發笑，還有印上一顆去背大頭照的「劉在錫手拿包」，以及用「劉在錫托腮照」製作而成的裱框拼圖，都讓劉在錫本人超尷尬，既感謝又很無言，看到這些劉在錫出道30週年的爆笑週邊，網友們笑翻天：「哈哈，雨傘太好笑了」、「好喜歡劉在錫」、「想買！」紛紛敲碗：「求販售」、「雨傘賣3萬（韓幣）我也會買。」

▲劉在錫出道30週年。（圖／翻攝自TVN）

▲劉在錫出道30週年。（圖／翻攝自TVN）

▲「劉在錫手拿包」。（圖／翻攝自TVN）

▲劉在錫出道30週年。（圖／翻攝自TVN）

▲劉在錫出道30週年。（圖／翻攝自TVN）

▲「劉在錫雨傘」。（圖／翻攝自TVN）

▲劉在錫出道30週年。（圖／翻攝自TVN）

▲劉在錫出道30週年。（圖／翻攝自TVN）

▲池錫辰與「劉在錫拼圖」合照。（圖／翻攝自TVN）

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關鍵字：

劉在錫, 出道30週年, 週邊, 劉QUIZ ON THE BLOCK, 國民MC, 劉在錫手拿包

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