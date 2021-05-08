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「金屬口味冰淇淋」撒上鐵粉敢吃嗎？網：想到有鋼刷的便當菜

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編輯／Emily　圖／翻攝自niigata.chillfull.jp、twitter@chillfull_haga

日本常常有許多新奇的食物，最近有一款冰淇淋因為神奇的口味引發討論，它居然是加了鐵粉的「金屬口味」！視覺上倒沒有什麼衝擊，冰淇淋顏色灰灰的，中間撒上黑黑鐵粉，乍看很像混了芝麻，感覺很濃郁香醇，但實際上的味道究竟如何，實在讓人難以想像。

▲金屬冰淇淋。（圖／翻攝自niigata.chillfull.jp）

▲金屬冰淇淋。（圖／翻攝自niigata.chillfull.jp）

這款「金屬口味冰淇淋」是日本新潟的燕三条地區為了振興觀光所開發，所謂的燕三条是指燕市和三条市，兩個地方都是金屬工業的重鎮，以生產餐具、金屬加工品…聞名。他們就把在地特色與食物結合，推出了這款混入鐵粉，能嘗到金屬味道的冰淇淋，想藉此推廣工廠的魅力與特色。

▲金屬冰淇淋。（圖／翻攝自niigata.chillfull.jp）

▲金屬冰淇淋。（圖／翻攝自niigata.chillfull.jp）

冰淇淋的味道讓人非常好奇，實際上它是以牛奶口味為基底，加入竹炭等原料，做出灰灰的色澤，中間撒的黑黑物質，則是可食用的鐵粉。吃過的人給予了很多正面評價，像是「能品嘗到竹炭香和鐵味」、「與牛奶的甜味完美融合」等等，限量供應也經常銷售一空。但網路上還是有不少人提出質疑，表示：「想到有鋼刷的便當菜」、「口腔流血的味道」，或是「吃鐵補鐵」、「小心破傷風」等有趣留言。

▲金屬冰淇淋。（圖／翻攝自niigata.chillfull.jp）

▲金屬冰淇淋。（圖／翻攝自niigata.chillfull.jp）

愛吃冰品的話，台灣全聯最近終於引入韓國先前很紅的「PEPERO冰棒」，這款冰棒把熱門零食PEPERO巧克力棒放大，變成超大支的冰品，造型肥肥的很可愛，中間是香甜的香草冰淇淋，外層裹上巧克力醬和堅果顆粒，吃起來有多層次的豐富口感，共推出花生巧克力和杏仁巧克力兩種口味。


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關鍵字：

冰淇淋, 日本, , 金屬

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