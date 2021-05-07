台北101紫藤花園美翻天　「快閃花坊」澎湃康乃馨500元有找

▲101購物中心4樓出現超夢幻紫色秘境花園，還有驚喜快閃花坊進駐。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

因應母親節到來，台北101購物中心推出快閃花店「擁抱Flower」，以台灣小農鮮花為主打，精緻包裝成20朵具有豐富視覺的節慶花束，意外的是價格超親民只要499元，不但能支持台灣在地農業，還能讓媽媽心花開，4樓廣場則有「紫色秘境花園」，如瀑布傾瀉垂下的紫藤花，任何角度拍都美翻，讓母親節打卡回憶永遠美美的。

台北101購物中心在母親節期間，即起至5／9前推出自營「擁抱Flower快閃花坊」，直接向彰化田尾農會購買小農康乃馨，透過專業包裝設計，包裝成2款系列販售，標榜售價僅市價1／3，其中含有20朵新鮮花束的「時尚小心肝」，超澎湃尺寸售價499元，另一款「氣質小姐姐」花盆售價則為699元。

而在購物中心4樓則有5千串紫藤花流瀉的夢幻秘境花園，粉紫的一片花海，搭配14萬盞星光燈，宛如在浪漫夢境中遊走，不用出國就能欣賞紫藤漫天的美景，讓過路的民眾都忍不住駐足打卡。除了有美麗的紫藤花外，還有純白的「維納斯永恆之貝」造景，在繁花中的寶座美不勝收，其他包括「水幕花叢」、「童話彩紅馬車」、「花之舞亭閣」的打卡點絕對都拍翻。

而三井Outlet（MITSUI OUTLET PARK）林口店與台中港店，各出現櫻花林與紫藤花瀑布造景，即起至5月底免費開放參觀，粉紅色的櫻花林充滿浪漫春意，還有日本神社與和式小艇造景，稍稍撫慰一下民眾想念日本的心情，搭配外部的粉色芒花，怎麽拍都超夢幻；台中港則以紫色的紫藤花做主題，還有和式茶庭的佈景，加上中台灣亮麗的陽光，馬上讓人心情亮起來！

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