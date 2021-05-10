臉書400個朋友卻沒有一個能依靠！你可以獨立，但不能陷入「孤立」

編輯／Emily 圖／商周提供、翻攝自unsplash.com

現代社會網路社群發達且幾乎有求必應，但「社會孤立」卻是日益猖獗的傳染病，從對自身不安的青少年到無人關心的獨居老人，不分年齡層都可能被影響。特別是當你在人生中遇到生病、搬家、換工作、財務等問題時，就可能突然驚覺自己陷入孤立無援的處境，不知道該找誰求助。

四百個朋友，卻沒有一個可以依靠。

網路的便利性讓我們感覺與人更接近，隨時都能建立關係、產生連結，但這種關係當你遇到人生重大轉折時，卻很難經得起考驗。資深心理諮商師芙爾‧沃克是一位六十歲的單身女性，在經歷一場大手術後卻無人照應，轉換職場與環境更造成生活上處處碰壁，這時就讓她驚覺，臉書明明有四百個朋友，卻不知道要打電話給誰請求協助？

陷入孤立時不以它為恥，並對他人敞開心房。

會有「社會孤立」的情形產生，是因為現代社會容易把孤立無援的人汙名化，所以大家都只在社群媒體上營造出快樂、受歡迎的樣子，當遭遇病痛、丟失工作、親人離世等挫折時，就會對自己的處境感到羞愧，而不敢跟別人分享。但其實我們應該要學習與孤獨為友，當陷入孤立時不要以它為恥，要敞開心房與人分享，並對其他同病相鄰的人伸出援手。

重建社交支持系統，擴大朋友圈，培養歸屬感。

雖然孤立的經驗打擊了信心，摧毀了建立新連結時所需要的勇氣，但我們不能永遠深陷其中，還是要試著找回希望、打破孤立。甚至這些痛苦經歷還能在你重建社交圈時帶來助力，要是遇跟你同樣處境的人，你就能給予最真誠的建議和陪伴，進而產生連結找到歸屬感。

★書名：你可以獨立，但不孤立：如何在疏離的時代下建立真實的情感連結與社群支援

★作者： 芙爾．沃克

★出版社：商周出版

★出版日期：2021/05/06

★建議售價：新台幣380元

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