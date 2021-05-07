少時Tiffany、秀英穿「災難三分褲」同框互尬　筷子美腿細到誇張！

記者王則絲／台北報導

韓女團少女時代成員Tiffany與秀英日前一同結伴上街，開心曬出合照展現好感情，兩人更一起穿上了災難單品「三分單車褲」同框尬腿，搭配運動鞋，默契穿出同款Style的閨蜜裝，只能說Tiffany與秀英的逆天美腿實在太驚人，即便是如此貼身的單車褲也完全擠不出肥肉，細到誇張！

▲少時成員秀英（左）與Tiffany（右）一同曬出出遊照。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）



女團少女時代團員們私下的好感情是粉絲們有目共睹的，雖然近年都沒有合體演出或活動，但是經過了十幾年的時光，團員們私下的相處模式就像是真的姐妹一樣，即使現在各自都分開工作，還是會抽空聚會。

近日Tiffany與秀英便一起上街約會，並相繼曬出合照，只見兩個人一身休閒裝扮，默契穿搭出同款Style，且穿起身上的「三分單車褲」兩人互不相讓，靠著狀態極佳的零贅肉美腿，宛如筷子一般，纖細又筆直，將一般人不敢隨便挑戰的災難單品駕馭得游刃有餘，她們即便戴上口罩與墨鏡，依然遮蓋不住身為女明星的光環。

▲秀英172公分的模特兒身高，一直以來都擁有長腿優勢。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi）



▲Tiffany雖然比秀英矮了一些，約163公分，一雙筆直又纖細的美腿依然逆天。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）



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