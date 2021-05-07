專為手機族而生！「抗藍光」美妝特搜，就是老得比別人慢

記者曾怡嘉 / 台北報導

生活中無處不在的藍光，不僅容易造成眼睛疲勞、乾澀，更可能加速皮膚光老化、皮膚屏障受損，產生色素沉著和皺紋。頻繁使用3C產品，臉部近距離接觸電腦與手機螢幕所散發的藍光，更讓肌膚處於危機四伏的緊張狀態。

研究顯示，藍光的高能量和短波長特性意味著它有可能穿透皮膚，引起發炎等症狀，造成色素沈澱以及膠原蛋白和彈性蛋白的分解，令皮膚更快衰老。

皮膚科醫師謝佳憲也表示：「藍光能深入皮膚底層，造成皮膚細胞變色，引致色素沉澱、色斑、雀斑、暗啞及皮膚老化等問題，藍光不僅比紫外線更難防，對肌膚的傷害也不容小覷。

▲Grown Alchemist 淨化防護妝前乳，50ml，1,250元。

主打隔離彩妝、空污、藍光，更能提升肌膚防禦力。內含獨特科技打造植物性抗空污複合物，能抵禦藍光、中和自由基，並有效提高肌底含水量，增強肌膚健康天然屏障。

▲PONY EFFECT 超進化無重力氣墊粉餅，1,200元。

訴求粉底輕薄不悶妝、不黏膩，內含香灌木萃取、草本杜松子成分，幫助穩定膚況，也添加南非復活草萃取，為肌膚抵禦藍光，長時間滑手機也不怕。

▲ORBIS 彈力亮眼水光棒，950元。

為解決眼周肌膚因藍光所生暗沈、乾燥老化問題而生，選用以山桑子葉精華搭配野百里香精華、橙皮苷，加上塗抹時的按摩效果，即刻舒緩疲累暗沉的眼周，眼周肌膚明亮更顯澄澈。

▲鑽美姬 SD璀璨發光星沙凍膜，50g，1,080元。

玫瑰色果凍質地，專為經常性暴露於藍光光源的人設計，含專櫃級藍光防護配方Ectoin，搭配彩虹藻精萃，給予肌膚全光域的防護力，特別添加羅布斯塔咖啡與日本神聖藻，幫助緊緻、縮小毛孔、改善水分散失。

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