柯佳嬿戴的項鍊你一定看過！施柏宇蓄鬍亮金句：猶豫代表不夠喜歡

▲柯佳嬿攜手施柏宇亮相法國現代珠寶品牌FRED斐登「PRETTY WOMAN 愛你所愛」活動。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

法國珠寶品牌FRED斐登舉辦派對，邀來女星柯佳嬿與施柏宇久違同框出席，被問及多久沒合體，兩人才驚呼發現：「是第一次一起出席品牌活動！」有文青女神之稱的柯佳嬿近期推出新書《再見少女》，好友施柏宇也直接在現場豪爽承諾要購入100本，柯佳嬿卻搞笑回應：「買書幹嘛，買珠寶給我呀！」惹來施柏宇尬笑說：「那我還是買100本書好了。」

▲柯佳嬿與施柏宇首度合體品牌活動。（圖 / 品牌提供）

柯佳嬿一身簡約白色褲裝，胸前的V領設計小露性感，俐落剪裁拉長了整體比例，脖子上顯眼迷人的PRETTY WOMAN UNCONDITIONAL愛心鑽石項鍊，是電影《麻雀變鳳凰》（Pretty Woman）中茱莉亞羅勃茲同款復刻，柯佳嬿透露自己看了這部浪漫愛情電影非常多次，「感覺很不可思議，沒想到它現在就在我眼前、在我身上。」她開玩笑說道戴上項鍊之後，覺得肩膀有點沈重。

▲柯佳嬿脖子上的PRETTY WOMAN UNCONDITIONAL High Jewelry 紅碧璽和鑽石項鍊顯眼迷人，NT$5,933,300。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

平常少買高奢品的柯佳嬿自曝：「決定要買就不會參考別人意見，會立馬下手」，特別強調如果陷入考慮，反而可能就是一時的衝動，或是被環境、朋友影響，只見她話鋒一轉直言：「是不是跟愛情有點像？——《再見少女》。」趁機搞笑宣傳一波新書。

▲柯佳嬿一身簡約白色褲裝亮相，胸前的V領設計小露性。（圖 / 品牌提供）

聊到即將到來的520，想從現場入手什麼送給自己？柯佳嬿看中了施柏宇手上的Force 10系列纜繩手環，「因為它很中性、簡約，是日常休閒穿搭也可以配戴的珠寶。」對於從少女到女人挑選珠寶的方式，柯佳嬿俏皮表示：「應該是越戴越貴吧！」惹來眾人一陣大笑，隨後她補充道：「我覺得是會越來越知道自己想要的是什麼，品味也更好。」

▲施柏宇以鬍子造型耍Man亮相。（圖 / 品牌提供）

施柏宇以鬍子造型耍Man現身，穿上亮眼的淡藍色西裝、綴上PRETTY WOMAN GLAMOUROUS 愛心鑽石胸針，紳士又休閒，被問及留鬍子的原因，他大方笑說：「是因為待業中才留了鬍子。」也想趁機轉換風格，「大概留了2個多禮拜，因為我的賀爾蒙比較強一點。」讓在一旁的柯佳嬿忍不住笑出來直呼：「我覺得你說出今天的『金句』了。」

▲施柏宇在西裝領片綴上PRETTY WOMAN GLAMOUROUS High Jewelry 紅碧璽和鑽石胸針，NT$1,473,400。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

跟柯佳嬿一樣，施柏宇也最喜歡Force 10系列的纜繩手環，「我個性比較務實，會希望入手的單品是日常都可以配戴的。」平常購入單價較高的單品時，施柏宇也相信第一眼的直覺：「我覺得有猶豫就代表你不夠喜歡。」面對其他人提供的意見，他更搞笑表示：「我會聽，但我不會採用。」

▲柯佳嬿＆施柏宇都看上的Force 10系列 ，18K白金鍊釦及黑色纜繩，NT$103,200（圖 / 品牌提供）

►Lisa戴「星座項鍊」點綴鎖骨好撩人 CELINE爆款凱旋門包也有可愛迷你款了

►說．流行／GUCCI 100周年 回顧Tom Ford時期的極致性感，丁字褲被博物館收藏