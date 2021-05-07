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「5大防曬誤區」超多人全都中！　用量太少等於白塗

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▲▼防曬5大誤區。（圖／翻攝ＩＧ）

▲防曬不是有塗就好，有些關鍵沒做對等於白做工。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@2m_ariel）

記者張毓容／台北報導　

防曬不僅能防止肌膚變黑、長斑點，更是肌膚抗老的重要步驟，但別以為防曬有擦就有效，有些看似無關緊要的小細節，其實反而是有效對抗紫外線的關鍵！像是以下5個超多人都在犯的防曬錯誤行為快避開，小心讓你防曬塗了也是白做工。

NG 1：防曬系數越高越好

有些人會認為既然要防曬，係數越高越好，但皮膚科醫師溫曉雯指出，通常添加的防曬成分濃度越高，質地上可能更厚重，而對於天氣炎熱潮濕的台灣來說，容易特別對油性或粉刺痘痘肌造成負擔。

溫醫師建議，可依照當日活動性質來選擇防曬品，比如要從事戶外活動，一定要用SPF50/PA 4＋以上才夠，但如果大多時間都是待在室內，接觸陽光的時間不長，那麼SPF20～30或PA 3＋的防曬係數就夠了。

▲▼防曬5大誤區。（圖／翻攝ＩＧ）

▲防曬用量要用足夠才能有效達到其標示的防曬效果。（圖／翻攝IG@ponyeffect_official）

NG 2：防曬用量過少

有些人以為防曬有擦就有效，或是因覺得防曬品略為油膩、厚重，塗抹防曬品時就只用薄薄一層，但皮膚科醫師指出，防曬用量過少無法達到有效的防曬效果，一般來說，臉部正確用量需要用到小指一個指節，至少0.5g才足夠。

如果覺得一次塗抹這個用量會覺得厚重，可以將需要用量分兩次塗上，中間約間隔20分鐘，讓防曬能完整附著在肌膚上。

NG 3：要曬太陽前才塗防曬

防曬產品需要足夠時間和肌膚反應並成膜，出門前或曬太陽前才塗，防曬無法立即發揮效果，建議出門前20分鐘就要先塗抹防曬品。

▲▼防曬5大誤區。（圖／翻攝ＩＧ）

▲若是長時間待在戶外，最好要定時補擦防曬。（圖／翻攝IG@1993kg）

NG 4：不補擦防曬

防曬不是擦了就能頂一天，尤其是戶外活動時，建議每兩小時至少補擦一次，如果是進行水上活動或運動流汗時，補擦的時間就要再縮短。而若是都待在室內，建議到了下午的時候，可以用有防曬系數的粉底或蜜粉補妝順便補上防曬就夠了。

NG 5：擦了防曬就要卸妝

皮膚科醫師溫曉雯表示，如果只擦防曬沒化妝，且不是使用有長效防水性質的防曬品，用一般的洗面乳就可以清潔乾淨，不需另外卸妝。但若是標榜長效防水或帶有很強飾底或遮瑕功能的防曬品，就需要卸妝。

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