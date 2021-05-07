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第一次買香水就上手！網揭4招「不出錯」秘訣：別相信試紙

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▲▼網揭4招「挑香水不出錯」秘訣。（圖/Unsplash）

▲挑香水建議要試噴才準確。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Amber

你一定有這種經驗，每次在網路上都被香水燒到不要不要的，但想要認真挑選一瓶適合自己的香水，可是個大工程。如何挑才適合？香水會不會過濃，又或是持香度不夠，為何噴在朋友身上，和自己身上味道不一樣呢？其實挑選有撇步，不踩雷4招學起來！

身上的香水味，能直接代表一個人的品味，不想走在路上和大家狂撞香，在挑選香水時需要一點技巧，第一絕對要試聞、試噴，跟著廣告亂買最不該，小心花大錢買了自己不喜歡的香味，真的會嘔死。

▲▼網揭4招「挑香水不出錯」秘訣。（圖/Unsplash）

#別相信香水試紙

很多人買香水靠櫃都會用試紙聞香，不過這種方法不一定能準確，因為身體有溫度，香水噴灑在身上，會在揮發過程中產生香味變化，建議若是真的要試香，還是噴在身上較為準確。

#噴上香水等30秒

大部分的香水都有前、中、後味之分，噴上後會隨著時間展現不同層次的香味變化，所以剛噴上香水千萬別急著做決定，建議等個30秒再聞，香水味道最為準確。

▲▼網揭4招「挑香水不出錯」秘訣。（圖/Unsplash）

#咖啡豆是好物

有時候試聞太多香水，會使得嗅覺混亂，聞到最後會發現每一款香水都一樣，這時後別慌，不少香水專櫃都備有咖啡豆，它有清理鼻腔的作用，讓嗅覺暫時休息歸零後，接著再聞下一瓶。

#諮詢專業意見

挑選香水其實非常憑藉直覺喜好，為了避免大海撈針，靠櫃時不妨能和店員聊聊你喜歡的香氣，像是花果香又或是木質調，讓他們幫你篩選出適合你的選項，讓你從幾瓶之中挑選，更節省時間。

►多吃蔬果竟能飄香！超簡單「3招」讓香水氣味更持久

關鍵字：

香水, 選香, 挑選

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