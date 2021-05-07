睡再多也不夠！專家曝：5個「飲食壞習慣」，讓你越吃越累

▲每天總是精神不繼，原來和飲食習慣大有關係。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

許多人一年四季都覺得睏，除了日常生活忙碌、睡眠不足之外，有時候精神不繼的疲勞感或許是因為飲食吃出來的，專家指出，以下5個錯誤習慣會讓你容易增加疲勞感，請一定要避免！

▲速食營養不均，多吃更有致胖危機。

#外食比例偏高

外食加工食品多，為了增加賣相，常在產品加入亞硝酸鹽及磷酸鹽等添加物，同時去除礦物質，當礦物質攝取不足，容易產生腎上腺疲勞。

#營養不均衡

偏食容易使身體產生疲勞感，因攝取營養不均衡，使得身體所需的6大營養素無法順利發揮協同運作，容易處於慢性疲勞狀態，像是常感到疲憊、力不從心、沒耐性。

▲吃巧克力雖然療癒，但太晚吃其實很傷身。

#8點後吃晚餐

晚餐時間平均都在8點之後，因為加班的補償心理，喜歡吃油炸、高熱量食物當作補償，使疲勞惡性循環。

#三餐不定時

生活作息紊亂，導致三餐總是不固定，睡到中午過後才起床，習慣跳過最重要的早餐。曾有研究指出，當人體的腸道菌相紊亂、處於長期失衡的狀態下，就會引起慢性疲勞反應。

▲含糖飲料容易容易使人發胖，喝太多會讓人疲勞倦怠。

#愛喝含糖飲料

人體補充糖分能使血液中的糖分濃度上升，能暫時減緩疲勞，但人體為了降血糖值，反動結果，反而會引起低血糖狀態。

►多吃蔬果竟能飄香！超簡單「3招」讓香水氣味更持久