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「3生肖」5月桃花大開！愛情貴人運爆棚，收穫滿滿　

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▲▼貴人運爆棚！「3生肖」5月桃花大開 。（圖／Unsplash）

▲3生肖注意！脫單好機會來臨。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

剛過了立夏，正是迎來夏季，命理網站分析邁入5月，有「3生肖」桃花運大開，一掃先前陰霾，不僅有許多機會擴展新人脈，身邊更有不少貴人相助，愛情燦爛，人緣方面也能處理的很圓滿。

▲▼貴人運爆棚！「3生肖」5月桃花大開 。（圖／Unsplash）

生肖蛇

屬蛇的女生其實桃花一直很旺，她們通常感性和理性兼具，總是能吸引不少異性的青睞。有別於前陣子桃花停滯，但在5月可望迎來真愛，只要順著本身的步伐向前進，容易遇到心靈契合的另一半，建議平常心相處，兩個人越走越近，從好友變成情人的機會非常大。

▲▼貴人運爆棚！「3生肖」5月桃花大開 。（圖／Unsplash）

生肖狗

屬狗的人心思細膩，感情的事情總愛放心裡，特別喜歡琢磨他人的心。前陣子因為告別舊戀情而沉寂，近來桃花又要找上門，就連前任都想要重修舊好，若兩人皆有心，感情可望雨過天晴，這次會比先前更加甜蜜幸福，先前的糾結爭執也能藉絕，盡釋前嫌並往好的方向前進。

▲▼貴人運爆棚！「3生肖」5月桃花大開 。（圖／Unsplash）

生肖虎

進入夏季，屬虎的桃花就像開了Turbo，總有好的對象找上門，就連意想不到的人都是人選，桃花雖多但建議不要輕舉妄動，給一段時間觀察，才不怕交錯真心。這段期間因有月老牽線，所以盡可能多看多挑，命中注定的人即將出現，若有緣分就能和相愛的人一起白頭到老。

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關鍵字：

生肖, 桃花, 貴人運

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