史迪奇和三眼怪來PK！9大打卡場景、眾多周邊　誰才是最強外星萌主？

編輯／Emily

說到迪士尼動畫出現過的外星生物，《玩具總動員》的三眼怪和《星際寶貝》的史迪奇是兩大高人氣角色，如果兩方PK，哪一隻比較萌呢？這次它們就聯手登陸台北華山，開設全台首間《外星萌主爭霸戰-台北對決擂台》主題店，從裝潢到販售的周邊都是三眼怪和史迪奇，粉絲們趕快來幫心目中的外星萌主應援吧！

▲《外星萌主爭霸戰-台北對決擂台》店外主題牆。（圖／WeTrust信賴互動提供，以下同）



《外星萌主爭霸戰-台北對決擂台》主題店從5月14日到7月4日在台北華山展開，店門口就有符合外星主題的太空艙入口，並以「三眼怪綠」和「史迪奇藍」兩大色系營造出PK的感覺。

▲主題店門口仿造「太空艙造型入口」，邀請粉絲與史迪奇、三眼怪一起進入宇宙探險。



一踏進店內就有讓你置身銀河的「宇宙隧道」，還有三眼怪「漢堡星球主題牆」、史迪奇「626實驗室」等9大打卡點給你拍，還有「宇宙對決擂台」讓粉絲投下關鍵一票，選出最強外星萌主。

▲一進入主題店內，就有遨遊在星際中的「宇宙隧道」。



▲「星際太空艙造型彈珠台」巨型扭蛋。



這次主題店販售的周邊商品都是三眼怪和史迪奇，其中玩偶系列超級可愛，有可以陪你入睡的「16吋置物娃娃」，大尺寸抱起來好療癒，還能把秘密小物藏進娃娃身體裡。另一系列「太空船抱枕」則做成可拆式設計，能把三眼怪和史迪奇從太空船裡拿出來。

▲「16吋置物娃娃」抱起來很有安全感。

▲「太空船抱枕」是可拆式設計。

想讓三眼怪、史迪奇佔領你的家，可以看看超萌的「地墊」系列，有兩隻乘坐太空船的圖案，還有三眼怪與披薩、夏威夷風史迪奇等款式。另外還有讓你睡得香甜的「愛心小夜燈」，以及追劇必備的復古電視機造型「面紙盒置物手機架」，一台結合兩種用途也太方便。

▲史迪奇、三眼怪「地墊」系列有多種花色。



▲三眼怪、史迪奇裝進透明泡泡裡變成「愛心小夜燈」。



▲「面紙盒置物手機架」有裝面紙和放置手機兩種用途。



擺在家裡還不夠，想跟萌主形影不離，就不能錯過史迪奇、三眼怪的「玩偶零錢包」、「造型卡套」和「耳機收納包」，所有隨身物品都能裝進可愛造型小包包、套子裡，讓你到哪都有他們陪伴。

▲史迪奇、三眼怪「玩偶零錢包」和「造型卡套」。



▲史迪奇、三眼怪「耳機收納包」。



喜歡卡通人物主題店，全國電子則是與三麗鷗合作，在台南開設「全國電子X三麗鷗聯名店」，從外觀到店內都加入Q萌的Hello Kitty、美樂蒂等角色，整體裝潢也變成少女心噴發的粉嫩色系，讓電子用品專賣店充滿浪漫氛圍，逛起來心情更愉悅，裡面也特別引入三麗鷗相關周邊，讓粉絲們可以一起購入。

▲「全國電子X三麗鷗聯名店」以可愛角色和粉嫩色系打造。（圖／翻攝自Facebook@elifemall.com.tw）



►台北101紫藤花園美翻天 「快閃花坊」澎湃康乃馨500元有找

►來當夏日小仙女！《小美人魚》貝殼包、米飛兔大頭包背起來