歐陽娜娜撞衫宋茜慘輸！「駝背體態」挨轟　網：差距超大

▲歐陽娜娜撞衫大陸女星宋茜。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

女星歐陽娜娜事業得意一舉一動都備受矚目，時常透過社群軟體分享美照的她，近期換上一件「胸上挖空」的彩虹條紋上衣擺拍，架勢十足展現傲人身材，但隨後卻被眼尖網友發現，撞衫了大陸女星宋茜，兩位高人氣女星不免引來一陣對比，網友直言：「體態超差多」。

▲歐陽娜娜身穿ROSIE ASSOULIN彩虹條紋上衣出鏡 。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜私服造型經常受到粉絲追隨，日前她身穿ROSIE ASSOULIN彩虹條紋上衣出鏡，針織線條感加上多彩色系呈現，十足春夏少女氛圍；而衣著中央的「挖空細節」更是一絕，讓美胸直接見客，歐陽娜娜絲毫不吝嗇展現身材曲線，不同於過往稚氣形象，更多了成熟感。此外，身兼法國精品Roger Vivier品牌大使的她，不忘敬業拎上品牌包款帶貨，雖然曬包POSE略微刻意，但仍是美照連發吸引目光。

▲宋茜以女團出道，身材和穿搭功力都毋庸置疑。（圖／翻攝自微博）

在微博擁有近5千萬粉絲的女星宋茜，同樣於近日穿著彩虹裝擺拍，不僅上衣撞衫，兩人下身也同樣搭配牛仔褲，默契極佳，使得造型看來更是雷同。但宋茜以女團出道，身材和穿搭功力都毋庸置疑，也引來許多粉絲力挺：「宋茜好美」、「宋茜體態更勝一籌」、「歐陽娜娜一直駝背不太好看」。

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