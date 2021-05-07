布萊德彼特洩「新歡」　最愛這項功能

▲布萊德彼特暢談他挑選名錶的要件。（圖／翻攝breitling IG）

記者陳雅韻／台北報導

百年靈（Breitling）今年第五場線上發表會登場，為熱賣的CHRONOMAT系列再添新成員，成為從錶徑32mm女錶到44mm運動風男錶均備的完整家族。品牌特別邀請好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）助陣，與總裁Georges Kern暢談錶經，他表示挑錶首重品質，而他最愛的功能是月相顯示，大秀「新歡」SUPER CHRONOMAT超級機械計時四年曆腕錶44。

▲布萊德彼特的新歡是百年靈SUPER CHRONOMAT超級機械計時四年曆腕錶44。（圖／翻攝breitling IG）



SUPER CHRONOMAT腕錶靈感源自百年靈1983年為義大利空軍特技飛行隊的飛行隊員打造的三色箭表演隊（Frecce Tricolori）腕錶，布萊德彼特剛入手超級機械計時四年曆腕錶44，他對於橡膠錶帶兼具大膽與優雅風格尤其喜愛，談及錶界近來綠色蔚為風潮，他說：「我真的不懂流行，但綠色是我最愛的顏色。」代表未來綠錶出現在他手上也不奇怪。

▲百年靈SUPER CHRONOMAT超級機械計時四年曆腕錶44（左起）491,000 元，超級機械計時B01腕錶44紅金款699,000元，超級機械計時B01腕錶44黑面款312,000元。（圖／百年靈提供，以下同）

百年靈另推出兩款SUPER CHRONOMAT超級機械計時B01腕錶，一款是有3種版本的計時碼錶，另一款較特別的是在「Rouleaux」精鋼錶鍊中嵌入裝載石英機芯的UTC小錶盤可顯示第二時區時間，這項特殊設計可追溯至1980年代的作品。

▲百年靈超級機械計時B01腕錶在「Rouleaux」精鋼錶鍊中嵌入了UTC小錶盤顯示第二時區。

IWC（萬國錶）也與好萊塢巨星連結，讓傑森史塔森（Jason Statham）戴著IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬追針計時腕錶，在導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導的新片《玩命鈔劫》（Wrath of Man）戴著出生入死，錶款強悍的風格完全符合他螢幕硬漢的形象。

▲傑森史塔森在最新電影《玩命鈔劫》中戴IWC上陣。（圖／IWC提供，以下同）





▲傑森史塔森佩戴的IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬追針計時腕錶。



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