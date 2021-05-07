fb ig video ETtoday search mobile

布萊德彼特洩「新歡」　最愛這項功能

>

▲▼ Breitling,IWC 。（圖／公關照）

▲布萊德彼特暢談他挑選名錶的要件。（圖／翻攝breitling IG）

記者陳雅韻／台北報導

百年靈（Breitling）今年第五場線上發表會登場，為熱賣的CHRONOMAT系列再添新成員，成為從錶徑32mm女錶到44mm運動風男錶均備的完整家族。品牌特別邀請好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）助陣，與總裁Georges Kern暢談錶經，他表示挑錶首重品質，而他最愛的功能是月相顯示，大秀「新歡」SUPER CHRONOMAT超級機械計時四年曆腕錶44。

▲▼ Breitling,IWC 。（圖／公關照）

▲布萊德彼特的新歡是百年靈SUPER CHRONOMAT超級機械計時四年曆腕錶44。（圖／翻攝breitling IG）

SUPER CHRONOMAT腕錶靈感源自百年靈1983年為義大利空軍特技飛行隊的飛行隊員打造的三色箭表演隊（Frecce Tricolori）腕錶，布萊德彼特剛入手超級機械計時四年曆腕錶44，他對於橡膠錶帶兼具大膽與優雅風格尤其喜愛，談及錶界近來綠色蔚為風潮，他說：「我真的不懂流行，但綠色是我最愛的顏色。」代表未來綠錶出現在他手上也不奇怪。

▲▼ Breitling,IWC 。（圖／公關照）

▲百年靈SUPER CHRONOMAT超級機械計時四年曆腕錶44（左起）491,000 元，超級機械計時B01腕錶44紅金款699,000元，超級機械計時B01腕錶44黑面款312,000元。（圖／百年靈提供，以下同）

百年靈另推出兩款SUPER CHRONOMAT超級機械計時B01腕錶，一款是有3種版本的計時碼錶，另一款較特別的是在「Rouleaux」精鋼錶鍊中嵌入裝載石英機芯的UTC小錶盤可顯示第二時區時間，這項特殊設計可追溯至1980年代的作品。

▲▼ Breitling,IWC 。（圖／公關照）

▲百年靈超級機械計時B01腕錶在「Rouleaux」精鋼錶鍊中嵌入了UTC小錶盤顯示第二時區。

IWC（萬國錶）也與好萊塢巨星連結，讓傑森史塔森（Jason Statham）戴著IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬追針計時腕錶，在導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導的新片《玩命鈔劫》（Wrath of Man）戴著出生入死，錶款強悍的風格完全符合他螢幕硬漢的形象。

▲▼ Breitling,IWC 。（圖／公關照）

▲傑森史塔森在最新電影《玩命鈔劫》中戴IWC上陣。（圖／IWC提供，以下同）

▲▼ Breitling,IWC 。（圖／公關照）

▲傑森史塔森佩戴的IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬追針計時腕錶。

►IWC飛行錶藏賽車魂　複雜機芯激似汽車發動機組

►AP百萬皇家橡樹綠油油　錶圈鑲祖母綠好貴氣

關鍵字：

百年靈, BREITLING, 布萊德彼特, Brad Pitt, 傑森史塔森, IWC

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

雙手拎滿購物袋最Happy！　Tiffany推俏皮LINE貼圖免費下載

雙手拎滿購物袋最Happy！　Tiffany推俏皮LINE貼圖免費下載

浪琴潛水錶內外升級　不到6萬入手雙色時髦款

浪琴潛水錶內外升級　不到6萬入手雙色時髦款

《名模生死鬥》22歲烏克蘭冠軍愛上台灣！　決心長住勤學中文

《名模生死鬥》22歲烏克蘭冠軍愛上台灣！　決心長住勤學中文

楊謹華拎FENDI購物籃被看光光　塞保暖衣物遮隨身小物 不到7萬入手卡地亞雙C標誌方包　側背、斜背都率性有型 小禎靠愛馬仕新包除病　價差近百倍G-SHOCK、勞力士全是心頭好 昆凌搶當第一名的時尚媽咪　溜小孩曬新戒指、名牌包 夏綠蒂公主散髮做自己　花卉洋裝秒殺變「帶貨王」 IWC飛行錶藏賽車魂　複雜機芯激似汽車發動機組 愛馬仕凱莉包壯觀規模排出彩虹色　超稀有木製包登拍賣會

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面