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國民阿嬤尹汝貞撞衫「小38歲」朴敏英　纖細身材不輸年輕女星！

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記者王則絲／台北報導

近日剛奪下奧斯卡最佳女配角大獎的韓國資深女星尹汝貞，人氣強強滾，再攀演藝事業巔峰，連網拍APP都找上門代言，尹汝貞穿上黑色裙裝展現一貫的優雅，也穿出個人的時尚風範。而同件洋裝女星朴敏英與李寶英近期也分別穿上了湖水綠色與粉色款式，其中73歲的尹汝貞與35歲的朴敏英「相差38歲」，驚人年齡差距下尹汝貞卻一點也沒輸！

▲尹汝貞。（圖／翻攝自IG）

▲尹汝貞代言網拍APP zigzag。（圖／翻攝自官網）

有「國民阿嬤」之稱的尹汝貞，早先接下了網拍APP的代言人身份，出鏡拍攝宣傳廣告，影片中尹汝貞穿著一套來自韓國輕婚紗品牌BRIDE AND YOU的方領貼身禮服，相當自信優雅，也難得擦上紅唇顯現氣勢，幽默談吐再度圈粉。

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而同款版型裙裝，女星朴敏英也在近日穿上，而她選擇的則是明亮的湖水綠色，以襯托她的淺髮色與白皙肌膚，完美側顏散發女神魅力。

▲尹汝貞、朴敏英、李寶英。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英近日穿上尹汝貞同款裙裝。（圖／翻攝自IG@rachel_mypark）

不過即使尹汝貞整整比朴敏英大上38歲，依然沒有被年輕貌美的後輩給比下去，尹汝貞從以前到現在都是非常纖瘦嬌小的身形，上了年紀後也沒因為代謝變差而發福，體態維持相當好，穿上時裝秒化身為衣架子，也難怪能夠代言服裝網拍品牌。

▲尹汝貞、朴敏英、李寶英。（圖／翻攝自IG）

▲女星李寶英於新戲《我的上流社會》劇照中也穿上同款裙裝。（圖／翻攝自TVN）

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關鍵字：

尹汝貞, 國民阿嬤, 奧斯卡, 廣告, 撞衫, 朴敏英, 李寶英

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