露營控必逛3間店鋪　帳篷、燈具好評度超高，新手裝備一次打包

相信對許多新手露營者來說，首先遇到的難題就是不知道該去哪裡購買露營裝備，有時候從網路上尋找又怕實品與預期不符，快鎖定以下三間好評度超高的露營用品店鋪，從必備的帳篷到各種戶外用品通通囊括，重點是每一間店都同時有實體及網路商店，除了網路下單外，也可以直接至店裡實際感受是否是真正需要的裝備唷！

探險家戶外用品

探險家戶外用品可說是必逛的戶外用品店家，除了露營外，也提供登山、戲水、旅遊等裝備用品，專營各國露營、登山、潛水溯溪等戶外活動用品，包含知名品牌Nuit，在這裡可以找到超完整的系列單品，還集結了各大台灣戶外品牌，共有超過萬件商品，無論是初階或資深玩家，都能在這找到需求單品！

愛上露營

如同品牌名字創立的初衷，「愛上露營」就要你踏進店裡的那一刻起就愛上露營！除了帳篷、露營椅、桌子等必備露營裝備，還有大量的周邊小物，從燈具、廚具、層架，通通露營風格小物一應具全，讓你營造出心中夢想的完美氣氛。





早點名

早點名早期是由7~8位喜好跑步、騎單車的創始會員所促成，之後持續發展了親子露營活動項目，除了有販售美、日、瑞典大品牌等商品，也與供應商聯手研發自有品牌MＯRV，讓喜愛露營人增加多樣選擇！想要選購帳篷先鎖定早點名就對了！引進各式最流行的新型帳篷，針對露營人數場合推薦，輕鬆挑出最適合自己的第一款帳篷！

圖片來源：早點名、愛上露營、探險家戶外用品官網及官方Facebook粉絲團

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