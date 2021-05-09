日本女生教你「白色穿搭」！5重點零失敗率　讓高級感瞬間Get

文／Dappei

很快的春日將近，就該把明度較高的服飾從衣櫃深處請出場了！但說到亮色系的衣服，總害怕弄巧成拙，一個沒有拿捏好就失了質感，總煩惱著鵝黃色還是淡紫色到底該怎麼搭配？本篇就是要來場簡單粗暴的「白色」穿搭教學，零技巧、零失敗率，想和其他顏色做搭配也都沒問題！

搭編整理了以下 5 種白色日常穿搭提案，跟著日本女孩 mami 來場春天的邂逅，簡單大方、舒適又有質感，搭黨們還不快筆記一波！

# 乾乾淨淨全身白

如果連白色都不知道怎麼搭，全身米白打包票不會出錯！如果覺得正白色太過刺眼，不妨選擇帶黃調的米色，比起白色來的柔和許多，看起來舒適又大方。不論是俏皮感的吊帶褲，或是微熟大人感的透膚上衣配上西裝褲，都充滿初春柔軟的氣息。

# 衣櫃最多套上就好

衣櫃裡最多的無非是運動衫以及 T 恤了，但也怎麼穿出造型感呢？就需要在其他單品上下功夫，簡單的運動衫配上淺色丹寧褲，單單這樣穿顯得過於休閒，整體無亮點，這時搭上一雙膝下長靴，將褲管紮進長靴內，造型感輕鬆飛天。又或是素 T 搭上長裙，長裙不但遮肉又修身，但選擇造型感較強的片裙，就算是搭配素 T 也絕不邋遢！

# 造型襯衫是亮點

如果覺得運動衫、T 恤，太過了無新意，不妨試試微法式的造型襯衫，領口及袖口處小巧思，為整體造型注入風格感，不想爛大街就靠它！而袖口的皺褶也是女孩的心機小技巧，大澎袖遮住你的肉肉手臂，甚至增加對比顯手細，整體看起來更是優雅又大方。

#若隱若現小心機

春天的氣溫變化大，穿長袖到午時總是有點熱，但穿短袖又覺得風有點涼，這時候薄料的透膚上衣就是你的好夥伴！就算著用長袖也不會悶熱，內搭或是外罩背心都能增加視覺層次感，而比起翻領更多是無領的款式，露出一點脖子的肌膚更能輕鬆散發女人味！

# 一件就能俏皮出門

懶人穿搭就為 one piece 莫屬，可甜可辣，一件長版襯衫單穿，搭上一雙膝下皮靴帶出微辛感；高腰澎袖小洋裝不只俏皮可人，更是滿分約會穿搭（直男會懂）。套上一件就能輕鬆出門，但切記在帽子、包款、配飾的選用上增加細節感，整體造型看似簡單卻也充滿巧思！

Dappei 結語：

白色的服飾就是好搭又不容易出錯，注意材質上、細節上的巧思，就算穿白色也不會輕易爛大街！初春這樣穿輕鬆穿出好感度，搭編在這邊希望大家搭捷運都能被搭訕、白色衣服都不會噴到咖哩（？）

文字編輯：chloe / 圖片來源：IG@__mamico

《月薪嬌妻特別版》新垣結衣造型解析！國民老婆變身新手媽媽，「日系好感」穿搭輕熟女學起來！

仙女濾鏡開起來！偷師「大胃王 千千」的日系文藝風穿搭重點 ，一起穿出溫柔又簡約的風格吧！



Dappei

https://dappei.com/