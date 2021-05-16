5款「織物香氛噴霧」聞了秒愛上　讓男友想整天抱著妳睡

織物柔軟清新的香氣真的好聞到令人無法抗拒！輕柔的氣味不僅超療癒，更傳遞著乾淨清爽的印象，除了靠「織物香氛噴霧」為衣料、家居織品增添香氣；添加精油成分的枕頭噴霧更能帶來放鬆舒眠的感受！這次盤點5款女孩聞了秒愛上的「織物＆枕頭噴霧」，讓布料織物時時散發質感香，讓心情更愉悅放鬆！

SABON綠意叢林織物噴霧，350ml／NT$980



今年4月SABON即將推出限量「綠意叢林系列」，透過仿若進入伊甸園的自然香氣，讓身心從都市叢林中抽離，重新在天然綠意香氣中獲得療癒力量！綠意叢林系列香氛主要以抹茶為主調，初調由佛手柑、柑橘、蘋果帶來清爽香甜的氣息，慢慢引出中調的抹茶、茉莉與海藻，融合成一片綠蔭鮮翠，最後再以溫暖的香草、麝香、覆盆帶出恬靜放鬆的氛圍。

「綠意叢林織物噴霧」的果香氣息較為鮮明，到了中後段茶香會漸漸顯現！可以使用在衣物、抱枕、窗簾、毛巾、床單等織物，隨時隨地飄散清新氛圍！

NEOM舒緩恬睡枕頭噴霧，30ml／NT$1,100



▲NEOM舒緩恬睡枕頭噴霧。（圖／翻攝自Instagram@neomorganics）

精油的味道可以幫助放鬆舒緩，所以除了香氛噴霧，也很推薦使用精油類型的織物噴霧！NEOM舒緩恬睡枕頭噴霧含有英國薰衣草、茉莉、羅馬洋甘菊、廣藿香、黑麥酒精等，適合在睡前噴灑於枕頭和床單，沉靜的氣息可以幫助放鬆，讓妳一夜好眠！

bamford甯靜枕頭噴霧， 50ml／NT$1,000

噴霧中的複方精油包括乳香、薰衣草、馬鬱蘭，利用天然植物精萃調和出能令人放鬆平靜的睡眠香氣。可以將噴霧噴灑於枕頭或寢具上，能幫助在睡前營造出一個自然、舒適的環境氛圍，讓身體更容易放鬆、和緩睡眠。

ORBIS舒活時光織品噴霧（沁檸微風／漫步密林），50ml／NT$750

▲ORBIS舒活時光織品噴霧（圖／翻攝自Instagram@orbis_jp）

ORBIS這款織品噴霧共有2種適合不同場合的香味，一款是帶有清涼柑橘香氣、能振奮心情的「沁檸微風」；另一款則是屬於木質調、能緩和情緒的「漫步密林」，包裝小巧好攜帶，還有夢幻的炫彩設計，可隨時輕噴於衣物，對抗令人在意的氣味，轉換心情放鬆身心！

LIVRER麗芙衣物清新噴霧（海洋），NT$850

▲LIVRER麗芙衣物清新噴霧（圖／翻攝自livrer）

以清洗太陽馬戲團Cirque de Soleil服裝以及好萊塢藝人Paul McCartney、Elton John、Lady Gaga、Bruno Mars...等人表演服裝而聞名的日本專業洗衣品牌「LIVRER麗芙」不僅有織物噴霧，還有適合熨燙的熨燙噴霧、戶外使用的防蟲噴霧等多種選擇！推薦款「衣物清新噴霧-海洋」充滿清新香氣，可以噴灑在令人在意氣味的布料上，帶來彷彿海風吹過的爽朗氣味。

延伸閱讀：

年度熱搜香氣：女生公認最喜歡「髮香噴霧TOP5」持香力不輸香水，隨時隨地散發質感舒服香！

日女子INS大洗版→宜得利「晚香玉室內香氛噴霧」令人秒淪陷的白花香調，房間立刻散發小仙女香氣！