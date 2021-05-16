fb ig video ETtoday search mobile

5款「織物香氛噴霧」聞了秒愛上　讓男友想整天抱著妳睡

>

織物柔軟清新的香氣真的好聞到令人無法抗拒！輕柔的氣味不僅超療癒，更傳遞著乾淨清爽的印象，除了靠「織物香氛噴霧」為衣料、家居織品增添香氣；添加精油成分的枕頭噴霧更能帶來放鬆舒眠的感受！這次盤點5款女孩聞了秒愛上的「織物＆枕頭噴霧」，讓布料織物時時散發質感香，讓心情更愉悅放鬆！

SABON綠意叢林織物噴霧，350ml／NT$980

 ▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

今年4月SABON即將推出限量「綠意叢林系列」，透過仿若進入伊甸園的自然香氣，讓身心從都市叢林中抽離，重新在天然綠意香氣中獲得療癒力量！綠意叢林系列香氛主要以抹茶為主調，初調由佛手柑、柑橘、蘋果帶來清爽香甜的氣息，慢慢引出中調的抹茶、茉莉與海藻，融合成一片綠蔭鮮翠，最後再以溫暖的香草、麝香、覆盆帶出恬靜放鬆的氛圍。

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

「綠意叢林織物噴霧」的果香氣息較為鮮明，到了中後段茶香會漸漸顯現！可以使用在衣物、抱枕、窗簾、毛巾、床單等織物，隨時隨地飄散清新氛圍！

NEOM舒緩恬睡枕頭噴霧，30ml／NT$1,100

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

▲NEOM舒緩恬睡枕頭噴霧。（圖／翻攝自Instagram@neomorganics

精油的味道可以幫助放鬆舒緩，所以除了香氛噴霧，也很推薦使用精油類型的織物噴霧！NEOM舒緩恬睡枕頭噴霧含有英國薰衣草、茉莉、羅馬洋甘菊、廣藿香、黑麥酒精等，適合在睡前噴灑於枕頭和床單，沉靜的氣息可以幫助放鬆，讓妳一夜好眠！

bamford甯靜枕頭噴霧， 50ml／NT$1,000

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

噴霧中的複方精油包括乳香、薰衣草、馬鬱蘭，利用天然植物精萃調和出能令人放鬆平靜的睡眠香氣。可以將噴霧噴灑於枕頭或寢具上，能幫助在睡前營造出一個自然、舒適的環境氛圍，讓身體更容易放鬆、和緩睡眠。

ORBIS舒活時光織品噴霧（沁檸微風／漫步密林），50ml／NT$750

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

▲ORBIS舒活時光織品噴霧（圖／翻攝自Instagram@orbis_jp

ORBIS這款織品噴霧共有2種適合不同場合的香味，一款是帶有清涼柑橘香氣、能振奮心情的「沁檸微風」；另一款則是屬於木質調、能緩和情緒的「漫步密林」，包裝小巧好攜帶，還有夢幻的炫彩設計，可隨時輕噴於衣物，對抗令人在意的氣味，轉換心情放鬆身心！

LIVRER麗芙衣物清新噴霧（海洋），NT$850

▲（圖／LOOKin編輯拍攝）

▲LIVRER麗芙衣物清新噴霧（圖／翻攝自livrer

以清洗太陽馬戲團Cirque de Soleil服裝以及好萊塢藝人Paul McCartney、Elton John、Lady Gaga、Bruno Mars...等人表演服裝而聞名的日本專業洗衣品牌「LIVRER麗芙」不僅有織物噴霧，還有適合熨燙的熨燙噴霧、戶外使用的防蟲噴霧等多種選擇！推薦款「衣物清新噴霧-海洋」充滿清新香氣，可以噴灑在令人在意氣味的布料上，帶來彷彿海風吹過的爽朗氣味。

延伸閱讀：

年度熱搜香氣：女生公認最喜歡「髮香噴霧TOP5」持香力不輸香水，隨時隨地散發質感舒服香！

日女子INS大洗版→宜得利「晚香玉室內香氛噴霧」令人秒淪陷的白花香調，房間立刻散發小仙女香氣！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 織物噴霧, 香氛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

「娶到就賺到」的3大星座女！網讚Top 1無懸念，根本賢內助

「娶到就賺到」的3大星座女！網讚Top 1無懸念，根本賢內助

朴信惠這雙球鞋愛到包色　才剛出新配色就秒入手，不愧是「女鞋頭」

朴信惠這雙球鞋愛到包色　才剛出新配色就秒入手，不愧是「女鞋頭」

Lisa新瀏海踩了「兩大誤區」難怪被嫌棄　高額頭、圓臉更要小心為妙

Lisa新瀏海踩了「兩大誤區」難怪被嫌棄　高額頭、圓臉更要小心為妙

奧斯塔羅12星座一周運勢0517-0523　金牛注意騙財、天秤爭吵變多 蔬食好吃到懷疑人生！未來肉漢堡、黑松露野菇披薩　6家人氣店別錯過 麥當勞罪惡「奶凍莓莓派」太犯規！　一咬雙餡酸甜口感超欠吃 難怪被瘋搶！史努比、查理布朗特寫大頭包Q到不行　內襯印花全員到齊 你可能不知道的「5個防曬真相」！吃對食物也有能助防曬 最低549元入手！鍋寶7鍋連發特價：氣泡水機、氣炸鍋通通有 昆凌遛狗偷踩「增高4公分」厚底神鞋　周揚青、許路兒早就有同款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面