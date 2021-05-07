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星巴克5／10買一送一來啦！　還有3間連鎖咖啡半價「母親節開跑」

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▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

▲星巴克買一送一來啦，針對星禮程會員推優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、伯朗提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克買一送一又來啦！這次選在5／10起連續2天的上班日，陪完媽媽後上班讓你好好要打起精神喔！除星巴克外，丹堤也在母親節當天推出買一送一優惠，伯朗則在5／9、5／10於特定門市也祭出好友分享，等同飲品半價。

連鎖咖啡星巴克日前公布首波黑咖啡買一送一優惠，在5月特定週四週五推出5款品項買一送一，現又公布在母親節後的第一天上班日，也就是5／10起至5／11連續2天，針對旗下星禮程會員，在活動期間每天上午11點起至晚上8點，至店單筆購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二。另外，5月份期間每週五也推出氮氣飲料系列，單杯可享30元折扣。

▲星巴克買一送一。（圖／記者蔡惠如攝）

而去年夏天賣翻的「芝麻杏仁豆腐星冰樂」，也將從5／12起正式回歸開賣，這款融合台灣特色的飲品，用芝麻與杏仁豆腐兩者的熟悉口感，加上星冰樂的清爽，帶出經典又時髦的風味與層次，因是限定飲品，去年許多門市還會出現「晚去就買不到」的狀況，之前想嚐卻買不到的民眾，不妨把握機會。

▲星巴克新飲、丹堤買一送一。（圖／業者提供）▲星巴克新飲、丹堤買一送一。（圖／業者提供）

▲新品包括（左）芝麻杏仁豆腐星冰樂；（右）福吉茶黑糖葛粉吉利星冰樂，售價均140元起。（圖／星巴克提供）

丹堤咖啡也在5／9母親節、5／12國際護師節特定2天，至店購買飲品並出示優惠圖示，即可享全系列大杯以上飲品買一送一「外帶優惠」，飲品不限同品項，而是以價格低的飲品做贈送，選擇更多，而在5／9前女性消費者到店單點大杯以上冰飲，可免費獲得原價30元一包的玻漾飲，5月份整月透過丹堤行動購物網寄杯，60元外帶飲品券10杯特價300元。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,伯朗,連鎖咖啡。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤官方粉絲團）

▲星巴克新飲、丹堤買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克新飲、丹堤買一送一。（圖／業者提供）

伯朗咖啡館則在5／9在徐匯廣場、宜蘭、家福中壢門市推出好友分享日活動，享飲品買一送一優惠，不限品項，優惠飲品以低價者計，5／10提供分享日門市則包括建國、科大、宜蘭大學、南港、南京、中山一、中山二、松江、小巨蛋、站前、延平、公館、台大醫院、重慶、承德、北投、桃園中山、署桃醫院、長庚三、長庚四、長庚二與華泰名品城。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗星巴克, 丹堤

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