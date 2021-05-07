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IKEA鯊鯊包才停售又開賣！出爐時間改變　網友：整人嗎？

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▲IKEA內湖。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA內湖鯊鯊包重新開賣。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA內湖店紅牌「鯊鯊包」因為太熱門供貨不及，停賣數日後，宣布今天（5／7）起重新上架，出爐時間為每日1次，限量供應1000個，一下賣一下不賣、販售方式頻頻變動，讓網友傻眼，直言：「是在整人嗎？」

鯊鯊包從IKEA內湖店4／28開幕就紅到現在，開幕當天傍晚就賣到缺貨，隔天宣布每人限購2隻，依然供不應求，只得從5／3起暫停販售，沒想到歷經「4天沉澱期」，IKEA官方又宣布從5／7起重新回歸上架，只不過出爐時間從每日2次調整成每日1次。

▲IKEA內湖鯊鯊包。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

▲IKEA內湖鯊鯊包重新開賣。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

IKEA內湖店獨家販售的芝麻鯊鯊包搶盡風頭，可愛的模樣成打卡新寵，首日未限額購買還有民眾狂掃20隻，據悉開幕當天傍晚就有民眾想買撲空，讓官方在粉絲團上緊急宣布4／29起「一人限買2隻」，且一天只有2回出爐時間，分別在早上11與下午5點各供應500隻。

▲IKEA內湖。（圖／記者蔡惠如攝）

怎知祭出限量後每到出爐時刻還是馬上被掃光，許多民眾都提前到店等待，還有一整家子排隊每人搶滿兩隻限額，對於民眾反應吃不到的狀況還是沒變少，鯊鯊包也疑似因為太夯，又宣布在5／3起暫停販售。

鯊鯊包顯然徹底實踐「世事多變化」的道理，IKEA官方如今再公佈，5／7起鯊鯊包回歸開賣，每天一樣供應1000隻，但出爐時間則調整為上午11點僅一場，直接祭出千隻鯊鯊包讓民眾「一日只搶一回」，每人一樣僅限買2隻，公布後又引起網友討論。

有民眾直接貼上哭臉，表示「去了4次都買不到」，還有人留言「真的是在整人欸」、「我們約10：55」，另有消費者還呼籲「有吃過的就別跟了，讓給沒吃過的」。

▲IKEA內湖鯊鯊包。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

▲鯊鯊包重新開賣修正出爐時間。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

關鍵字：

IKEA, 內湖, 開幕, 舊宗路, 鯊鯊包, 停賣, 限買, 回歸, 開賣

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