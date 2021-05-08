Seiko鮪魚壽司錶請「視吃」　醬油、芥末一應俱全

▲Seiko 5 Sports X EVISEN SKATEBOARDS聯名錶款SRPF95K1，以鮪魚壽司為設計概念，14,500元。（圖／Seiko提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下以年輕設計著稱的Seiko 5 Sports系列，與在日本被譽為「東方 Supreme」的滑板品牌EVISEN SKATEBOARDS聯手，推出三款聯名錶，當中最有話題性的當屬以日式料理鮪魚壽司發想的聯名錶款SRPF95K1，錶面與錶圈的紅白斜紋像極了鮪魚刺身，白色錶戴則呈現壽司米的立體質感，而所需的醬油以黑色錶冠代表，饒富趣味。

▲Seiko 5 Sports X EVISEN SKATEBOARDS聯名限量錶款SRPF95K1，錶背裝飾吃鮪魚壽司時必備的芥末綠色。





▲Seiko SRPF95K1腕錶面盤紅、綠指針象徵鮪魚赤身及芥末，饒富趣味。

而在黑暗中，Seiko鮪魚壽司錶持續吸引目光，因為發出的夜光竟是鮪魚刺身和芥末的紅綠配色，令人莞爾，翻到錶背的鮮豔綠色也象徵芥末，限量700只；另外兩款各限量1,500只的聯名錶，靈感分別來自滑板與EVISEN SKATEBOARDS的武士頭盔Logo，三款錶均附內側印有「路滑板製造會社」字樣的和風錶盒，彰顯日本文化。

▲靈感源自滑板的Seiko 5 Sports X EVISEN SKATEBOARDS聯名限量錶款SRPF93K1（左）14,500元，融入日本武士鎧甲的頭盔logo的RPF94K1腕錶14,500元。

G-SHOCK也經常從日本文化取經，或與日籍設計師、潮牌合作，近期與設計師佐藤可士和首度攜手，創作融合他知名作品Lines（線）設計元素的DWE-5600KS-7聯名錶，以鮮紅面盤搭配藍白線條，更有趣的是錶殼與錶帶採替換式設計，因此可依照穿搭或心情更換白色、橘色及綠色的半透明樹脂材料製成的三組錶殼與錶帶，變出27種不同樣貌。

▲G-SHOCK x 佐藤可士和聯名錶DWE-5600KS-7，7,800元。（圖／G-SHOCK提供）

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