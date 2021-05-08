fb ig video ETtoday search mobile

Seiko鮪魚壽司錶請「視吃」　醬油、芥末一應俱全

>

▲▼Seiko,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports X EVISEN SKATEBOARDS聯名錶款SRPF95K1，以鮪魚壽司為設計概念，14,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下以年輕設計著稱的Seiko 5 Sports系列，與在日本被譽為「東方 Supreme」的滑板品牌EVISEN SKATEBOARDS聯手，推出三款聯名錶，當中最有話題性的當屬以日式料理鮪魚壽司發想的聯名錶款SRPF95K1，錶面與錶圈的紅白斜紋像極了鮪魚刺身，白色錶戴則呈現壽司米的立體質感，而所需的醬油以黑色錶冠代表，饒富趣味。

▲▼Seiko,G-SHOCK 。（圖／公關照）▲▼Seiko,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports X EVISEN SKATEBOARDS聯名限量錶款SRPF95K1，錶背裝飾吃鮪魚壽司時必備的芥末綠色。

▲▼Seiko,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Seiko SRPF95K1腕錶面盤紅、綠指針象徵鮪魚赤身及芥末，饒富趣味。

而在黑暗中，Seiko鮪魚壽司錶持續吸引目光，因為發出的夜光竟是鮪魚刺身和芥末的紅綠配色，令人莞爾，翻到錶背的鮮豔綠色也象徵芥末，限量700只；另外兩款各限量1,500只的聯名錶，靈感分別來自滑板與EVISEN SKATEBOARDS的武士頭盔Logo，三款錶均附內側印有「路滑板製造會社」字樣的和風錶盒，彰顯日本文化。

▲▼Seiko,G-SHOCK 。（圖／公關照）▲▼Seiko,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲靈感源自滑板的Seiko 5 Sports X EVISEN SKATEBOARDS聯名限量錶款SRPF93K1（左）14,500元，融入日本武士鎧甲的頭盔logo的RPF94K1腕錶14,500元。

G-SHOCK也經常從日本文化取經，或與日籍設計師、潮牌合作，近期與設計師佐藤可士和首度攜手，創作融合他知名作品Lines（線）設計元素的DWE-5600KS-7聯名錶，以鮮紅面盤搭配藍白線條，更有趣的是錶殼與錶帶採替換式設計，因此可依照穿搭或心情更換白色、橘色及綠色的半透明樹脂材料製成的三組錶殼與錶帶，變出27種不同樣貌。

▲▼G-SHOCK,Swatch 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK x 佐藤可士和聯名錶DWE-5600KS-7，7,800元。（圖／G-SHOCK提供）

►布萊德彼特洩「新歡」　最愛這項功能

►浪琴潛水錶內外升級　不到6萬入手雙色時髦款

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

布萊德彼特洩「新歡」　最愛這項功能

布萊德彼特洩「新歡」　最愛這項功能

雙手拎滿購物袋最Happy！　Tiffany推俏皮LINE貼圖免費下載

雙手拎滿購物袋最Happy！　Tiffany推俏皮LINE貼圖免費下載

浪琴潛水錶內外升級　不到6萬入手雙色時髦款

浪琴潛水錶內外升級　不到6萬入手雙色時髦款

《名模生死鬥》22歲烏克蘭冠軍愛上台灣！　決心長住勤學中文 楊謹華拎FENDI購物籃被看光光　塞保暖衣物遮隨身小物 不到7萬入手卡地亞雙C標誌方包　側背、斜背都率性有型 小禎靠愛馬仕新包除病　價差近百倍G-SHOCK、勞力士全是心頭好 昆凌搶當第一名的時尚媽咪　溜小孩曬新戒指、名牌包 夏綠蒂公主散髮做自己　花卉洋裝秒殺變「帶貨王」 IWC飛行錶藏賽車魂　複雜機芯激似汽車發動機組

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面