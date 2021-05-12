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男生夏天一定要有「短褲」！4種風格、款式讓你直接帥到融化

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲男生短褲穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

天氣漸漸熱起來了，衣櫃裡休息已久的短褲們，早就已經蓄勢待發，準備加入各位穿搭的行列啦！沒有靈感的搭擋們也不用擔心，搭編這次不只推薦一些熱門的短褲給各位，更奉上不同的搭配給大家參考！

｜兼具戶外和休閒的 GRAMICCI

搭擋 wodenzen 運用 GRAMICCI 簡單穿出美式街頭風格，全身只使用兩種顏色就表現出強烈個人特色，不同於一般人總是搭配球鞋，偶爾來雙拖鞋更顯愜意又帶點游刃有餘的感覺，彷彿在告訴大家：我就住在街頭一樣！

▲男生短褲穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

｜寬鬆且機能性爆棚的 GOOPIMADE

搭擋 m.kun9 全身不知道有多少口袋，出門都不用帶包包，夠機能了吧！寬鬆的 TEE 配上台灣的夏天再適合不過了，怕單調就套上一件背心馬上多層次，更別說身上那條 GOOPIMADE 短褲，讓這身穿搭的輪廓更引人注目，帥到鞋子都融化了還不快點學學！

▲男生短褲穿搭。（圖／dappei提供）

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｜平易近人卻不失美感的 UNIQLO +J

搭擋 weihao1206 運用綠色的衝鋒衣搭配 UNIQLO +J 的過膝短褲，完美呈現單品的美感，實現了何謂 1+1 大於 2 這個道理，身上的配件一點也不馬虎，飛行帽和小水桶包實在是畫龍點睛，帶點可愛又不失特色的風格！

▲男生短褲穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

｜日系和美式軍裝融合的 BEAMS

搭編 samue7tsai 也來分享一件近期最愛的短褲，這件軍風過膝短褲下擺有抽繩能做縮放，經過調整後能展現獨特的皺摺，細節上也很有巧思。搭配方面一點也不難，選用同色調的 oversized 套頭丹寧襯衫，寬鬆和舒適兼具！

▲男生短褲穿搭。（圖／dappei提供）

圖片來源

Dappei 結語：

夏天的搭配沒辦法像冬天一樣多元，所以好看的短褲是一定要有的，再配上一些有特色配件，讓我們一起在炎炎夏日繼續帥下去！

文字編輯：Samuel

2020 男生夏天穿搭攻略！約會、出遊就用這些重點單品搞定，襯衫、T-Shirt 都能派上用場！

總是穿黑色有點膩了？夏天「亮色」清爽穿搭 5 關鍵，學起來你就是陽光男子！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 男生短褲, 短褲

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