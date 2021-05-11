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「大胃王千千」自帶仙女氣場！3大穿搭重點　打造同款日系文藝風

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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文／Dappei

「大家好我是美食水水千千！」身為女大胃王中顏值擔當的千千，除了超級會吃以外，私下的穿搭其實也超級時髦，不僅可以將基本單品搭出溫柔又知性的文藝風格，還很擅長用漁夫帽、髮帶等配件為穿搭增添小細節，本篇就來為大家盤點千千的日系文藝風穿搭 3 大重點，想跟她一樣擁有自帶仙女濾鏡氣場的搭黨們，趕快一起看下去吧！

▲大胃王千千穿搭。（圖／dappei提供）

▌重點 1. 各式各樣的大格紋洋裝

想用素面 + 花紋搭出微復古感，絕對不能少了各式各樣的大格紋洋裝！無論是輕薄的雪紡材質細肩帶格紋長洋裝，還是牛仔布拼接格紋布和斜紋布的吊帶長裙，都能讓簡單的穿搭變得甜美十足，可說是每個喜愛日系風格的女生們衣櫥裡面必備的單品之一。

▲大胃王千千穿搭。（圖／dappei提供）

▲大胃王千千穿搭。（圖／dappei提供）

▌重點 2. 長 x 長的多層次穿搭

說到日系風格穿搭的精髓，絕對不能少了長版 + 長版的多層次穿搭，千千用簡單的白襯衫搭配杏色的長寬褲，外面再套上一件湖水綠的細肩帶縮腰長洋裝，不僅可以拉出腰線比例，讓雙腿看起來更長，同時也能為簡約的穿搭增添層次感，很推薦給喜愛這種風格的搭黨們嘗試看看。

▲大胃王千千穿搭。（圖／dappei提供）

▲大胃王千千穿搭。（圖／dappei提供）

▌重點 3. 漁夫帽絕對不可少

相信有在看千千影片的搭黨們，一定不難發現她超級喜歡戴漁夫帽的吧？漁夫帽除了可以抵擋邪惡的太陽和修飾臉型以外，還能隨意按照當天穿搭變換出完全不一樣的風格，不管是配上透膚長袖 T 恤和牛仔寬褲的率性簡約風，還是搭配細肩帶洋裝的甜美俏皮風，都能用一頂素色的漁夫帽來增添亮點，說漁夫帽是衣帽架上最百搭的配件單品絕對不為過！

▲大胃王千千穿搭。（圖／dappei提供）

▲大胃王千千穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

美食水水千千的穿搭重點你都學會了嗎？趕快跟著她穿出簡約又知性的風格，一起打造自帶仙女濾鏡的仙氣穿搭吧！

文字編輯：Nara / 圖片來源：IG@khshu_

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 日系, 千千

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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