奧斯塔羅12星座一周運勢0510-0516　天蠍注意衝動花費、射手信任感降低

20210510-0516奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐緩一下步調會是件好事。

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！成熟穩定的戀情狀態，讓雙方對於未來都感到踏實不少，有伴的朋友奧斯建議可要好享受難得可貴的甜蜜時間。

TOP3：天秤座金錢運最旺！正偏財運皆不錯，在本業上多加投入可得到許多金錢上的回報。

本周需注意星座



1.雙魚座事業運需要留意：學事業方面掌握度的降低，導致目前現況有點抓不太住間接產生了倦怠感及不確定感，因此對工作上許多事情沒有那麼的有把握。

2.射手座愛情運需要留意：雙方下周在感情上出現了點困難，也因此互動及溝通都減少許多，某種程度來說是因為自我信心的消退而開始懷疑起對方。

3.處女座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，注意朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息。

牡羊座



整體運勢★★★★

下周牡羊朋友對於目前的現況感到知足，也開始懂得享受目前的生活，對於現況內心也較為平和。

愛情運勢★★★★

雙方沉溺在目前的感情相處當中，懂得在感情中為彼此付出，也立下更穩定的感情基礎。

事業運勢★★★

事業方面都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

正偏財運平穩的一周，只是需要留意一下自己的物質欲望。

金牛座



整體運勢★★★★

下周距離金牛朋友自己設立的目標又更接近了一些，自身創造力與信心在下周提高許多，遇到問題或是處理事情時，多相信自己的第一直覺。

愛情運勢★★★★

下周彼此對於情感的付出及努力都相當用心，面對目前的感情雙方也有極高的共識，內心也感到滿足。

事業運勢★★★

下周對於工作及學業上多點無趣的感覺，面對目前的環境感覺到煩躁，特別是雖會這樣覺得但還是懂得轉換想法，不會讓煩悶感存在太久。



金錢運勢★★★★

財運良好，尤以偏財運勢更加理想，下周可著手理財規劃。

雙子座



整體運勢★★★★

過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態，這也讓雙子朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息。

愛情運勢★★★★

雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺些許厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐。



事業運勢★★★★

積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐緩一下步調會是件好事。

金錢運勢★★★★

正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友下周可以好好考慮。

巨蟹座



整體運勢★★★★★

巨蟹朋友下周強烈的自信，將暗示著成功的指日可待，而這樣的收穫多半來自過去自我努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報。

愛情運勢★★★★

成熟穩定的戀情狀態讓雙方對於未來都感到踏實不少，有伴的朋友奧斯建議可要好享受難得可貴的甜蜜時間。



事業運勢★★★★★

學事業方面在下周都有望開始獲得回報，原因來自過去的努力下周逐漸地收穫，也讓你更願意投入在目前的工作當中。



金錢運勢★★★★★

正財運優於偏財運，奧斯建議多著重在本業上有望獲得不錯的金錢回報。

獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友則顯得積極許多，開始不再像過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況。

愛情運勢★★★

雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不再拘泥於過去，開始較不受到過去的影響。



事業運勢★★★

學事業方面下周的積極也將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作週期。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，避免不必要的開銷。

處女座



整體運勢★★★★

對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周，另外提醒處女朋友下周的自負大上許多，多注意。

愛情運勢★★★

感情方面的爭執狀況四處存在，對於目前情感的心開始轉向外頭或是因為出現競爭者、其他對象讓心不再安穩。

事業運勢★★

面對學事業顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外下周也要多留意與同事間的相處。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，注意朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息。

天秤座



整體運勢★★★★

下周天秤朋友則顯得踏實許多，原因來自於自己對於成功的渴望在下周提高許多，因此在下周是更加的積極。

愛情運勢★★★★★

對於未來感情的規劃清楚許多，除此之外也願意給另一半更真實的承諾，積極的態度將讓你的另一半對你安心許多，更願意和你在愛情中打拼。

事業運勢★★★★★

對於成功的渴望提升，讓自己在工作上或學業上也更懂得規劃自己並且穩穩的達成自己的目標，這樣的狀況對於業務性質的朋友或是受雇於人的朋友都是好消息。

金錢運勢★★★★

正偏財運皆不錯，在本業上多加投入可得到許多金錢上的回報。

天蠍座



整體運勢★★

下周天蠍朋友則顯得自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，奧斯提醒下周要適時的向朋友求助，一些想不通或解決不了的問題就別再往自己腦袋瓜裡去了。

愛情運勢★★

下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半也因為如此下周顯得較有壓力，奧斯建議下周要調整一下心態。



事業運勢★★

在學事業方面對自我的不信任及環境的沒安全感也存在許多，這樣的狀況也影響到了同事之間的相處，有爭執的暗示存在。

金錢運勢★★

正財運以及偏財運都不是太理想，多注意一些情緒上造成的花費，多避免一時的衝動而花錢。

射手座



整體運勢★★★

射手朋友下周需要避免因為事情的不如意或是自信心消退而影響到了自己，另外多注意自身能力到哪，避免接一些超出自我能力的工作而忙壞自己。

愛情運勢★★★

雙方下周在感情上出現了點困難，也因此互動及溝通都減少許多，某種程度來說是因為自我信心的消退而開始懷疑起了對方。

事業運勢★★

學事業方面的掌握度降低，讓自己稍稍的面臨困境，甚至因此產生忌妒別人或排斥別人的狀況及想法。

金錢運勢★★

正偏財運皆不理想，下周對於物質慾望的提升，會讓自己多花了點錢，要多注意。

摩羯座



整體運勢★★★★

摩羯朋友下周思緒將靈活了起來，處事也將踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況。

愛情運勢★★★★

懂得開始調整自己的態度，讓雙方在這段感情中不再那麼的好高騖遠，面對彼此的情感更著重在現實的發展。

事業運勢★★★★

學事業方面有空談夢想的狀況存在，雖是思緒靈活的一周，但卻無法實際應用到學事業上，要注意這樣的狀況。

金錢運勢★★★

有支出過多的可能性。要注意不必要的花費。

水瓶座



整體運勢★★★★

下周水瓶朋友對生活的滿意度將大上許多，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌許久的腳步。



愛情運勢★★★★

雙方在感情中的互動增加，讓這段感情溫度提升許多，也因為如此雙方都更加願意為未來這段關係努力。



事業運勢★★★★

下周在學事業方面也顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，也因為如此動起了想自我成長的念頭。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多。

雙魚座



整體運勢★★★

雙魚朋友下周出現了頗大的疲倦感與無力感，再加上你向來對自己的要求不小，這些狀況都讓你下周顯得難以負荷。



愛情運勢★★

下周雙方在愛情裡顯得不是那麼的一致，溝通時也存在一個人說東一個人說西的狀況，始終難以搭上線，間接導致爭執的出現。

事業運勢★★

學事業方面掌握度的降低，導致目前現況有點抓不太住間接產生了倦怠感及不確定感，因此對工作上許多事情沒有那麼的有把握。

金錢運勢★★

正偏財運平淡，不太有進財的機會，奧斯建議下周守財就好。

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