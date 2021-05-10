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ZARA全新彩妝來了！百元價、蕊芯能替換超划算　130種品項想全包

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記者王蓁蓁 / 台北報導

小資女們最愛的快時尚品牌ZARA，又帶來令人超振奮的消息，彩妝支線ZARA Beauty全新系列終於要在5/15全球開賣了！還攜手高級訂製服秀的御用化妝師Diane Kendal，在今年夏天推出全新的完整彩妝，從唇膏、眼影、指甲油、修容盤、刷具等多達130個品項，除了質感爆棚的簡約白外觀，也主打可重複填充的包裝，百元價相當划算，根本是直接與日系GU旗下的「#4me by GU」彩妝過招。

▲ZARA 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲ZARA Beauty全新系列品項齊全。（圖 / 翻攝IG@zara)

極簡的外觀加上俐落斜面，ZARA以優雅的全白包裝貫穿彩妝系列，斜體設計靈感來自品牌標誌中的「Z」，簡約輪廓在低調中透出高級質感，除了時髦的外表，也將近年時尚圈最關注的永續環保理念注入，不只系列大部分的彩妝品可以替換蕊芯、重複使用，同時也以「純素」作為核心、非動物實驗打造。

▲ZARA 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲ZARA 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲ZARA 極霧／緞面唇膏，NT$550（唇膏蕊NT$350）。（圖 / 翻攝IG@zara、品牌官網)

▲ZARA 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲ZARA 柔霧唇膏，NT$450（唇膏蕊NT$290）。（圖 / 翻攝IG@zara)

不是第一次登場的唇膏系列，上一回ZARA Beauty一口氣推出20色，讓女孩們都搶瘋了，今年直接加碼到45色、有6種不同質地，包括歐美女孩最愛的極霧、緞面唇膏，以及不顯唇紋的唇油、潤唇膏，超多款式存心讓人選擇障礙發作。

▲ZARA 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲ZARA 6色眼影組合盤，NT$890。（圖 / 翻攝品牌官網)

▲ZARA 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲ZARA 修容粉餅，NT$790。（圖 / 翻攝品牌官網)

▲ZARA 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲ZARA 指甲油，NT$290。（圖 / 翻攝品牌官網）

首度推出完整彩妝系列的ZARA Beauty，當然也少不了眼影盤組合，緞面啞光、金屬光澤質感，選擇相當豐富，有6色眼影盤、雙色眼影盤組合，也有可以依照喜好自由搭配的腮紅，修容、打亮都是彩妝控們的必備，除了彩妝本身，ZARA Beauty更推出了6款不同類型的刷具、以及多達39色的指甲油，讓女孩們一次就能補齊日常彩妝需求。

▲ZARA 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲ZARA 。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲GU彩妝支線「#4me by GU」。（圖／品牌提供）

服裝品牌跨足美妝不是頭一遭，說到快時尚品牌推美妝線，一定會聯想到日系平價服裝品牌GU推出的彩妝支線「#4me by GU」，在今年3月正式降臨台灣，正宗日本製造的「#4me by GU」堅持無添加，是令人放心的高品質，但同時價格卻相當平價，整臉妝容單品全包也不會心痛，CP值相當高。

▲「#4me by GU」光澤滋潤唇膏，是日妞大推的彩妝，390元。（圖／記者王則絲攝）

「#4me by GU」有完整的唇妝、眼妝系列，眼影膏潤服貼、繽紛色調的眼影，有單色也有六色眼影盤，選擇不少，甚至還能當頰彩、修容，用途多樣。快乾的睫毛膏，強調能用溫水卸除，省去不少麻煩。而女孩隨身必備的口紅，「#4me by GU」則以光澤滋潤唇膏搶荷包，添加來自茶葉及山茶花等5種萃取成分，搽了之後就算戴上口罩也一樣舒服。

▲「#4me by GU」光澤滋潤唇膏、眼影膏，皆為390元。


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關鍵字：

ZARA, 彩妝, GU, 4me by GU

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