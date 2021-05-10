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韓國「香蕉牛奶」變香氛噴霧！螞蟻人美夢成真　隨時沉浸在甜味中

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@your10x10

韓國Binggrae的「香蕉牛奶」外國人去旅遊時絕對必喝，也是當地人心中的國民飲品。最近Binggrae就和香氛品牌W.DRESSROOM合作，把旗下3款熱銷產品變身成香氛噴霧，其中就有大受歡迎的「香蕉牛奶口味」，噴出來就能讓身上、衣物、環境充斥著甜甜香蕉牛奶味道。

▲香蕉牛奶香氛。（圖／翻攝自IG@your10x10）

W.DRESSROOM是韓國熱門的平價香氛品牌，像BTS、姜丹尼爾等偶像也很愛用，這次與Binggrae合作，推出了獨特新鮮的「香蕉牛奶香氛」，平常在喝香蕉牛奶時，總是被它的香氣所吸引，如今做成香氛，就能隨時沉浸在甜甜奶香之中，對愛好者來說真的是美夢成真。

▲香蕉牛奶香氛。（圖／翻攝自IG@your10x10）

「香蕉牛奶香氛」的前味把香蕉、柑橘、豆蔻混合，中味則以茉莉等花香調為主，後味是香草、麝香…，香氣有多種層次，不用擔心過於甜膩。就連外包裝也保留香蕉牛奶特色，使用同款黃、綠配色，並寫上一樣的文字。

▲香蕉牛奶香氛。（圖／翻攝自IG@your10x10）

除了香蕉牛奶口味，另一款是Binggrae也很熱門的Candy Bar蘇打冰棒做成「蘇打香氛」，清爽味道剛好很適合夏天，前味以清新的檸檬、萊姆為主，中味則把涼感薄荷與甜甜的棉花糖味道融合，後味會散發迷人的香草、麝香味，聞起來就像喝了蘇打一樣暢快。

▲香蕉牛奶香氛。（圖／翻攝自IG@your10x10）

▲香蕉牛奶香氛。（圖／翻攝自IG@your10x10）

第三款是以Binggrae的濟州島柑橘果汁冰棒為原型，推出的「柑橘香氛」，整體味道以柑橘、檸檬等果香為基調，還混入鳳梨、天竺葵、焦糖增添層次，噴了以後有種置身濟州島，品嚐到新鮮柑橘的錯覺。

▲香蕉牛奶香氛。（圖／翻攝自IG@your10x10）

▲香蕉牛奶香氛。（圖／翻攝自IG@your10x10）

很多香水都會與食物結合，做出更誘人的味道，知名香水品牌Jo Malone就以英國傳統市集常出現的橘子果醬為靈感，推出「英倫果醬市集系列」香水，共有橘子果醬、玫瑰果醬、英倫大黃果醬、接骨木花果醬、黑莓子與月桂葉五種味道，瓶子也做成可愛的白底藍字造型，看了讓人超心動。

 

▲Jo Malone英倫果醬市集系列太可愛，限定復古瓶身很值得收藏。（圖／記者曾怡嘉攝，下同）

▲6款香氣讓人無法取捨，就連瓶蓋上都有巧思。

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關鍵字：

Binggrae, 香蕉牛奶, 韓國, 香氛, 噴霧, 香水

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