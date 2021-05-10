「蓮蓬頭吹風機」是懶人救星！免動手就能吹乾　解決長髮女孩的痛苦

編輯／Emily 圖／翻攝自微博@品仕乐立式吹风机 、irisohyama.co.jp

很多女孩不愛洗頭，其實是因為懶得吹頭髮，洗的時候還算輕鬆，但之後要把頭髮吹乾的過程才痛苦又費時，光想就覺得累，如果頭髮免動手就能自己變乾該有多好。最近小紅書就有一款「直立式吹風機」引起熱議，看起來像個蓮蓬頭，但實際上是吹風機，擺著就有超強風量幫你吹乾頭髮，根本是懶人的救星。

「直立式吹風機」是由大陸品牌品仕樂所推出，頂端的吹風機做成長條型，把它裝在直立式支架上，就能免動手把頭髮吹乾，顏色還選用少女心噴發的粉紅配金。

吹風機有兩個出風口，調整好位置就能對準頭頂和後腦杓兩個部位，把頭髮快速吹乾，有了它就能解放雙手，讓吹頭髮變得輕鬆，既不會手痠還可以一邊打電腦、看書、做別的事，在家裡也能享受到像美容院一樣的服務。

想要調整溫度、風量也不用起身，吹風機側邊有一個吸附在上面的圓形遙控器，拿下來就能讓你遠端操控，直接懶到最高點，不用時再貼回去，完全不怕搞丟。

吹風機本身有5檔溫度及3檔風速可以調節，還有冷熱循環模式，不用擔心吹到過熱，除了長髮女孩非常需要之外，也很適合給毛小孩使用。

其實在這款「直立式吹風機」之前，日本品牌IRIS OHYAMA也推出過一款「桌上型吹風機」，它的尺寸小巧輕便，底部有支架讓它能站立在桌上，同樣不用動手就能有風，自然幫你把頭髮吹乾，而如果有需要加強的部位，也能把它像一般吹風機一樣，直接拿起來對著吹，寵物們洗完澡要吹乾，也很適合用這款。

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