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日網超紅「理想情人」測驗！選「最幸福夫妻」看出你適合的類型

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▲▼日本「幸福夫妻」心理測驗。（圖／翻攝網站shinri）

編輯／Molly　圖／翻攝自shinri

每個人心中都有自己對於「理想情人」的想像和標準，但有時候你想要的，不一定是適合你的，你找到適合自己的戀人了嗎？還沒的話，不妨來試試看日本網站「shinri」上超紅的心理測驗，從簡單的圖片問題選出你眼中看來最幸福的夫妻，就能看出適合你的伴侶類型。

【問題情境】

圖片中的4對夫妻，請以直覺選出你覺得哪一對看起來最幸福，感情最好？

【選擇解析】

▲▼日本「幸福夫妻」心理測驗。（圖／翻攝網站shinri）

選擇A夫妻

覺得A夫妻最幸福的人，最適合的伴侶是個性很溫柔的類型，擁有很強的包容心，能寬容面對你的自私自我，脾氣很好、不會輕易生氣。但這樣溫柔寬容的人，對於別人也都會很親切友善，可能會讓你容易吃醋，但若能妥善面對、處理好這個問題，你們兩人就會比以往更加親近緊密，關係更加堅定。

▲▼日本「幸福夫妻」心理測驗。（圖／翻攝網站shinri）

選擇B夫妻

覺得B夫妻最幸福的人，最適合的伴侶是個性堅強剛毅且充滿活力，可以帶領你、讓你感到歡喜快樂的人。雖然生活中總是會遇到許多難以抉擇、充滿疑惑的時候，但你的伴侶能運用良好的判斷力，引領你找到正確的道路。也因為這種類型的人個性比較剛強，可能會導致平時相處起來不太會有浪漫氛圍，但雙方能夠相互信任的愛情對你來說才是最完美的。

▲▼日本「幸福夫妻」心理測驗。（圖／翻攝網站shinri）

選擇C夫妻

覺得C夫妻最幸福的人，最適合的戀人是行事很有條理、很細心的類型，他能井然有序的將所有事情安排好、做完，連你自己都沒有注意到的地方他都能幫你照顧好，讓你不會有遺漏或出錯之憂。但也因為對方總是規劃各種大小事，有時候可能會讓你感到煩悶，但這也是對方表達關心和愛意的一種方式。

▲▼日本「幸福夫妻」心理測驗。（圖／翻攝網站shinri）

選擇D夫妻

覺得D夫妻最幸福的人，最適合的戀人是個性很開朗的人，因為這種類型的人能很自然地和你從朋友逐漸變成戀人關係，因為對方能感染周遭的樂觀、正能量，讓你也會被他影響變得很積極，生活也變得開心有趣。就算偶爾會有倦怠感，最終都還是能一起幸福地生活下去。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 情侶, 戀人, 伴侶, 夫妻, 理想型, 類型

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