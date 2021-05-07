「這群人」木星自曝在家都裸體：好舒爽！展瑞榮獲團內「穿搭第一名」

記者王則絲／台北報導

知名YouTuber「這群人TGOP」成軍逾10年來，訂閱數已超過三百多萬，廣受不同年齡層的粉絲們喜愛，今日全體獲邀出席UNIQLO AIRism科技空氣衣體驗屋活動，接受《ET FASHION》獨家專訪，大方分享各自的「夏日居家舒爽撇步」，木星率先自曝在家都「裸體」！而關於日常穿搭的部分，展瑞則是壓倒性獲得「私下穿搭最好看」的排名第一名！

▲「這群人」今合體出席UNIQLO活動。（圖／品牌提供）



UNIQLO 人氣超高的AIRism系列是許多民眾夏天必備的良伴，「這群人」也不例外，茵聲、董仔、木星一致狂推「AIRism Bratop坦克背心」，內附罩杯、無鋼圈，木星就提到：「像我就不喜歡被束縛住，穿它非常舒服。我也喜歡AIRism防曬外套，很透氣又不會熱。」特殊Cupra纖維具親膚乾爽特性，作為內著再適合不過，例如「AIRism內褲」就是茵聲和展瑞的心頭好：「我平常都是穿這個。」此外，UNIQLO強調設計感的U系列服裝，也獲得男士們的一致讚賞。

▲（左）茵聲、（中）董仔、（右）木星。（圖／記者王則絲攝）



訪問中，這群人分享了各自的「夏日居家舒爽撇步」，木星率先自曝：「我在家都裸體走來走去！好舒適、好乾爽喔！」笑翻大家，董仔和茵聲則是回憶小時候，把冰桶放在風扇前吹、或是在家玩水來降溫，坦白現在都是直接吹冷氣。沒想到大家的舒爽撇步都很有創意，展榮曝光自己的怪僻：「我喜歡整個身體趴在連身鏡上面。」尼克和石頭也屬同個派系，都喜歡脫光躺在地板上。

▲（左）展瑞、（右）展榮。（圖／記者王則絲攝）



▲（左）石頭、（右）尼克。（圖／記者王則絲攝）



而提到認為誰「私下穿搭最好看」，這群人全體都指向展瑞，讓他在意外中獲得此殊榮，甚至一臉茫然開始得獎感言致詞，「我私下喜歡有點設計感的服裝，我會看剪裁，像UNIQLO這種落肩、也許是一點巧思、下襬剪一角、前短後長⋯⋯就會讓人看起來比較不一樣，有時候也會把外套綁在身上，或現在這樣子（披在肩上），比較有層次感。」

▲UNIQLO於5／8、5／9舉辦AIRism空氣舒適圈體驗活動。（圖／品牌提供）



UNIQLO在這個假日（5／8、5／9）舉辦AIRism空氣舒適圈體驗活動，於ATT 4 FUN外頭限時快閃，只要完成指定動作，就能免費獲得AIRism大禮包！超氣派的透明空氣球拍起照來超有Fu，快趁這兩天母親節假期來拍美照打卡。

▲AIRism大禮包：三樣好禮各一。（圖／記者王則絲攝）



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