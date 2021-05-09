G-SHOCK聯名英國皇家海軍　造抗震、ISO 200米潛水蛙王錶

▲G-SHOCK再度與英國國防部合作，推出英國皇家海軍聯名錶FROGMAN GWF-A1000RN，29,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK強悍耐用的設計，獲得英國國防部青睞，再度攜手推出英國皇家海軍聯名錶FROGMAN蛙王GWF-A1000RN，採用碳纖維核心防護結構，在外殼材料選擇加入碳纖維的樹脂，具備高強度和低吸收特性，同時擁有ISO 200米潛水等級防水，抗震與防水雙重保護，能應付海軍在海上和陸地所面臨的惡劣環境。

▲G-SHOCK FROGMAN GWF-A1000RN腕錶淺灰色來自英國皇家海軍伊莉莎白女王號船體色彩，搭配雙孔洞錶帶。

FROGMAN GWF-A1000RN腕錶的外型設計則受英國皇家海軍最大航空母艦伊莉莎白女王號啟發，整體淺灰色來自船體色彩，面盤採用象徵皇家海軍的紅、白與海軍藍色調，搭配雙孔洞錶帶，錶帶扣環刻印有ROYAL NAVY專屬標誌，而錶背則是海軍陸戰隊G-SHOCK青蛙圖案，彰顯雙方的緊密合作；功能則合乎海軍所需，包括太陽能電力、六局電波接收與智慧藍牙連線，以及搭載潮汐圖、夜光指針、日期與星期顯示、碼錶、倒數計時器、每日鬧鈴、兩地時間、LED照明與潛水模式，可記錄潛水時間、水面時間測量與30組紀錄。

▲G-SHOCK FROGMAN GWF-A1000RN的錶款背蓋為海軍陸戰隊G-SHOCK青蛙圖案。



不少腕錶品牌也與軍方合作密切，Bell & Ross今年即獲法國空軍委任為67年歷史的巡邏兵飛行表演隊指定時計合作夥伴，被譽為全球最出色花式飛行表演隊之一的飛行員們，戴上品牌造型如飛行儀表板的Bell & Ross腕錶飛上青天，更具說服力。

▲Bell & Ross獲法國空軍委任為巡邏兵飛行表演隊指定時計合作夥伴。。（圖／Bell & Ross提供）



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