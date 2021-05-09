皮膚科醫師傳授「懶人防曬攻略」　做好「3條件」曬不黑也曬不老

▲皮膚科醫師提醒，不塗防曬時以下3點要注意。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

一年四季都要做好防曬，但偶爾就是想偷個懶，真的不行嗎？皮膚科醫師廖苑利分享，嚴格來說是不行，但若是滿足以下3個條件，偶爾偷懶不抹防曬也無妨，一起來看看！

▲避開最強紫外線時間再出門。（圖／Unsplash，以下同）

#早上10點到下午3點不踏出門

若是想偷懶不抹防曬，記得要避開紫外線最強的時間，像是早上10點到下午3點別出門，上班族的話這段時間也別踏出辦公室，午餐和下午茶就請美食外送幫個忙吧！

▲外塗內服幫助加強肌膚防禦力。

#基礎保養要做好

偶爾懶得塗防曬可以，但是基礎保養千萬要做好，像是早上一定要抹抗氧化乳液，更可搭配口服的多酚類產品，幫助對抗肌膚因日曬造成的發炎反應。基本上，含有維他命C的乳液或是口服的多酚產品，都可增加肌膚對抗紫外線的耐受力。再次強調，不塗防曬但基本保養一定要確實。

▲窗邊的紫外線也很驚人。

#不要坐在窗戶邊

廖苑利醫師提醒，若處在室內也並非安全，記得不要坐在窗戶邊，一般而言，室內靠窗邊的位置，較容易曬黑，因為UVA會從窗戶穿透，影響範圍可達1至5公尺，所以千萬別沒塗防曬傻傻坐窗邊，曬黑又曬老。

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